Суд отказал в удовлетворении иска фармкомпании "Сервье Украина" к АМКУ по штрафу на 1,695 млн грн

Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу фармкомпании ООО "Сервье Украина" и оставив без изменений решение Хозяйственного суда Киева по иску "Сервье Украина" о признании недействительным решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафов на фармкомпанию в размере 1,695 млн грн.

Как сообщил АМКУ, комитет своим решением от 29 сентября 2016 года признал, что фармкомпания ООО "Сервье Украина", а также дистрибьторы ООО СП "Оптима-Фарм ЛТД", ООО "БаДМ", ЧАО "Альба-Украина", ООО "А'СТА" и ООО "Людмила-Фарм" совершили антиконкурентные согласованные действия.

"АКМУ установил, что "Сервье Украина" и его дистрибьюторы заключили соглашения, условиями которых для дистрибьюторов установлены ограничения по территориальным продажам, предпосылки ограничения параллельного импорта, обязательства по отчетности об объемах реализации лекарственных средств, потребителей и контрагентов дистрибьюторов, остатки продукции на складах, а также непрозрачные механизмы предоставления скидок и другие преимущества для отдельных дистрибьюторов", - сообщил АМКУ.

Комитет установил, что данные действия фармкомпании и ее дистрибьюторов привели к необоснованному повышению стоимости лекарственных средств группы компаний Servier, реализуемых через процедуры государственных закупок в 2011-2012 годах, а также к ограничению доступа на рынок других субъектов хозяйствования вследствие распределения рынков по кругу покупателей.

Кроме ООО "Сервье Украина" указанное решение АМКУ в судебном порядке обжаловали ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД" и ООО "БаДМ".

В настоящее время Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД", дело находится на рассмотрении в Киевском апелляционном хозяйственном суде.

Как сообщалось, Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда подтвердил решение о штрафе в сумме 902,655 тыс. грн, наложенном на фармдистрибьютора ООО "БаДМ" за антиконкурентные действия при дистрибуции продукции фармкомпании ООО "Сервье Украина".

АМКУ решением от 29 сентября 2016 года оштрафовал фармацевтическую компанию "Сервье Украина" и ее украинских дистрибьюторов на общую сумму 3,627 млн грн за завышение стоимости лекарственных препаратов в 2011-2012 годах. При этом "Сервье Украина" была оштрафована на 1,695 млн грн, украинско-эстонское совместное предприятие ООО "Оптима-Фарм, Лтд." (Киев) оштрафовано на 179 тыс. грн за согласованные антиконкурентные действия по установлению контроля над рынками лекарственных препаратов, украинские дистрибьюторы "БаДМ" – на 902,6 тыс. грн, "А'СТА" – на 423,5 тысю грн, "Альба Украина" – на 399,9 тыс. грн, и "Людмила-Фарм" – 25,7 тыс. грн за антиконкурентные действия в сфере госзакупок.