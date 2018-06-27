Диспетчеры "Укрэнерго" отработали действия на случай отключения столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

Диспетчерский персонал НЭК "Укрэнерго" 26 июня провел тренировку для отработки действий в случае перегрузки энергосистемы при летнем пиковом потреблении, а также на случай отключения столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, сообщила пресс-служба компании.

"Цель тренировки: отработка действий оперативного персонала по предупреждению обесточивания потребителей и устранению недопустимой перегрузки оборудования в условиях высоких температур окружающей среды. Также в ходе тренировок дополнительно отработаны действия диспетчеров при условном снижении давления газа в магистралях и отсутствии запасов мазута на киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, "посадке станций на ноль", - отмечают в компании.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

По данным пресс-службы, диспетчерский персонал успешно справился со всеми тренировочными задачами.

Как сообщалось, столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 должны перейти от ПАО "Киевэнерго" к коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" до 1 августа текущего года. Вместе с тем, у "Киевтеплоэнерго" до сих пор нет договора на поставку газа для этих станций.

"Нафтогаз Украины" не подписывает этот договор в связи с отказом столичных властей принимать на "Киевтеплоэнерго" долги, ранее сгенерированные "Киевэнерго" при эксплуатации киевских теплосетей и ТЭЦ. В "Нафтогазе" подчеркивают, что такая позиция КГГА вступает в противоречие со ст. 22 закона "О теплоснабжении".

В свою очередь "Киевтеплоэнерго" 15 июня обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать договор с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа подписанным.