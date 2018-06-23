ИМК может выплатить $13 млн промежуточных дивидендов за I пол. 2018г

Совет директоров агрохолдинга ИМК, получив предварительные результаты деятельности компании в первом полугодии 2018 года, рассматривает возможность выплаты $13 млн промежуточных дивидендов.

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже (WSE), окончательное решение по этому вопросу будет принято после утверждения финотчета аудитором, который будет обнародован в начале сентября 2018 года.

ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур, картофеля и производстве молока в Украине. Агрохолдинг обрабатывает 133,4 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

Агрохолдинг в 2017 году сократил чистую прибыль на 18,5% – до $17,79 млн при росте выручки на 2% - до $126,76 млн.

По данным WSE курс акций ИМК по итогам торгов 22 июня вырос на 1,36% - до PLN11,2 за шт.