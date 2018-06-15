Экономика

18:19 15.06.2018

Запасы алюминия в Японии в мае выросли второй день подряд

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Запасы алюминия в Японии в мае выросли второй день подряд

Складские запасы алюминия в Японии в мае увеличились на 6,4%, свидетельствуют данные трейдинговой компании Marubeni Corp.

Таким образом, показатель вырос по итогам второго месяца подряд.

Запасы металла в портовых терминалах Иокогамы, Нагои и Осаки на конец прошлого месяца составляли 284,2 тыс. тонн по сравнению с 267,1 тыс. тонн на 30 апреля.

Исторического рекорда в 502,2 тыс. тонн объем запасов достигал в мае 2015 года.

Marubeni, которая является крупнейшим импортером алюминия в Японии, ведет расчеты запасов с июня 1995 года.

Теги: #япония #запасы #алюминий
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