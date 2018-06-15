Шефчович 22 июня выступит на конференции в Брюсселе по реформе украинского рынка электроэнергии

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович 22 июня выступит в Брюсселе на конференции "Реформа сектора электроэнергии в Украине - энергетический переход и интеграция с европейским энергорынком", сообщается на сайте ЕК.

Мероприятие организует European Policy Centre.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла закон "О рынке электроэнергии" в 2017 году. Документ предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.

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