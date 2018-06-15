Доллар снижается в паре с евро после скачка накануне, стабилен к иене

Курс доллара США умеренно опускается в паре с евро в ходе торгов в пятницу после скачка по итогам сессии в четверг.

Курс евро к доллару составил на 15:11 МСК в пятницу $1,1597 по сравнению с $1,1568 на закрытие предыдущей сессии. В четверг доллар взлетел к евро на 1,9%, рекордными темпами за два года, на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе 128,30 иены по сравнению со 127,98 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 110,62 иены против 110,63 иены во вторник.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,06%.

ЕЦБ накануне принял решение снизить объемы выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября и завершить программу до конца 2018 года. Вместе с тем он собирается удерживать ставки на текущем уровне как минимум до лета 2019 года.

"Движения евро и доллара в последние дни являются напоминанием о том, что Федрезерв и ЕЦБ по-прежнему являются важными драйверами для валютного рынка, - говорит старший рыночный экономист Capital Economics Джон Хиггинс. - Мы считаем, что действия ФРС окажут поддержку американской валюте до конца 2018 года".

Также инвесторы оценивают итоги заседания Банка Японии.

В пятницу японский ЦБ оставил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, а процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%. Кроме того, объем программы выкупа активов был оставлен на уровне около 80 трлн иен ($705 млрд) в год.

Эти действия совпали с ожиданиями экспертов. Как и на четырех предыдущих заседаниях, решение было принято восемью голосами при одном голосе "против".

В то же время Банк Японии снизил оценку инфляции: в июньском заявлении отмечается, что рост основного индекса потребительских цен в стране в последнее время колебался в диапазоне от 0,5% до 1%. Между тем с января Банк Японии говорил о том, что инфляция держится вблизи 1%.