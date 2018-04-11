ДТЭК назначил директора по финансам и стратегии

ДТЭК назначил директором по финансам и стратегии Франка Зиберта, имеющего многолетний опыт работы в странах Восточной Европы, Германии и Великобритании, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, в 2012-2018 гг. он представлял интересы акционеров в рамках международного проекта строительства магистрального газопровода Nabucco, еще ранее – занимал руководящие должности в Ruhrgas и E.ON.

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Ключевой задачей Ф.Зиберта станет объединение функций стратегического планирования и управления финансами, что обеспечит выполнение целей по реформированию компании, строительству новых энергетических мощностей и наращиванию объемов производства угля и газа.

"Одна из ключевых задач, которая стоит перед ДТЭК, – это подготовка к конкурентному рынку энергетики. Это означает, что должны измениться процессы внутри компании, расшириться экспертиза команды менеджмента. Мы должны научиться конкурировать за клиентов, за новые технологии и инвестиционный капитал. Именно это позволит ДТЭК сохранить свои лидерские позиции в новых рыночных условиях. Европейские энергетические компании преодолели процесс реформирования рынка 10 лет назад. Поэтому экспертиза Франка, который прошел путь либерализации европейской энергетики вместе с E-ON, будет особенно ценна для ДТЭК сегодня", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Украинская энергетика стоит на пороге глобальных преобразований, обусловленных начатыми реформами и задачами Энергетической стратегии Украины. У страны есть огромный потенциал, чтобы в короткий срок построить новый энергетический рынок, который будет на равных конкурировать с рынками Европы. В ДТЭК я увидел компанию, которая активно содействует этой трансформации, и работа в ней открывает возможность сделать свой собственный вклад в изменения", – сказал Ф.Зиберт.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.