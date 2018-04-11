Экономика

18:27 11.04.2018

ДТЭК назначил директора по финансам и стратегии

ДТЭК назначил директора по финансам и стратегии

ДТЭК назначил директором по финансам и стратегии Франка Зиберта, имеющего многолетний опыт работы в странах Восточной Европы, Германии и Великобритании, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, в 2012-2018 гг. он представлял интересы акционеров в рамках международного проекта строительства магистрального газопровода Nabucco, еще ранее – занимал руководящие должности в Ruhrgas и E.ON.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Ключевой задачей Ф.Зиберта станет объединение функций стратегического планирования и управления финансами, что обеспечит выполнение целей по реформированию компании, строительству новых энергетических мощностей и наращиванию объемов производства угля и газа.

"Одна из ключевых задач, которая стоит перед ДТЭК, – это подготовка к конкурентному рынку энергетики. Это означает, что должны измениться процессы внутри компании, расшириться экспертиза команды менеджмента. Мы должны научиться конкурировать за клиентов, за новые технологии и инвестиционный капитал. Именно это позволит ДТЭК сохранить свои лидерские позиции в новых рыночных условиях. Европейские энергетические компании преодолели процесс реформирования рынка 10 лет назад. Поэтому экспертиза Франка, который прошел путь либерализации европейской энергетики вместе с E-ON, будет особенно ценна для ДТЭК сегодня", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Украинская энергетика стоит на пороге глобальных преобразований, обусловленных начатыми реформами и задачами Энергетической стратегии Украины. У страны есть огромный потенциал, чтобы в короткий срок построить новый энергетический рынок, который будет на равных конкурировать с рынками Европы. В ДТЭК я увидел компанию, которая активно содействует этой трансформации, и работа в ней открывает возможность сделать свой собственный вклад в изменения", – сказал Ф.Зиберт.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ДТЭК и китайская CMEC подписали контракт на строительство солнечной электростанции 200 МВт в Никополе

ДТЭК в 2018г намерен минимизировать импорт угля

Минэнергоугля отменило конкурсные отборы независимых членов НС "Укрэнерго" и "Держуглепостач"

Стал известен победитель конкурса на пост замглавы Госагентства электронного управления

ФГИ повторно попытается отобрать нового гендиректора для "Укрнафтопродукта"

Суд предоставил НАБУ доступ к документам ICU по покупке евробондов ДТЭК в рамках расследования по "Роттердам+"

Кабмин одобрил новую процедуру отбора руководителей и набсоветов крупнейших госкомпаний

ДТЭК намерен нарастить совокупную добычу "Добропольеугля" и шахты "Белозерская" на 2 млн тонн в 2018г

ДТЭК ведет переговоры с ФГИ и Минэнергоугля о закрытии одной из шахт "Добропольеугля"

Глава JPMorgan получает в 364 раза больше среднего сотрудника, Valeant - в 138 раз

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко предлагает снизить стоимость допороговых закупок на товары и услуги с 200 тыс. до 50 тыс. грн

"Метинвест" выплатит по евробондам $6,5 млн негарантированного процентного дохода 18 апреля

Нефть продолжает расти, цена Brent превысила $72 за баррель впервые с 2014г

Скай банк намерен рассмотреть вопрос слияния/поглощения банка "Сич"

"Нафтогаз" готов доказывать целесообразность транзита через ГТС Украины - Коболев

Глава "Укроборонпрома": информационные атаки РФ не повлияют на стратегический характер ВТС между Украиной и Индией

Денежная масса в Украине в марте сократилась на 0,1% - НБУ

Введение квот на импорт нефтепродуктов усилит позиции "Укртатнафты", остальные заводы останутся закрытыми – эксперт

Украина представляет в Индии перспективные оборонные разработки на международной Defexpo India-2018

Алюминий демонстрирует рекордный рост за 30 лет из-за санкций против "РусАла"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА