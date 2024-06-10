Дипломатія

11:19 10.06.2024

Литовський Центр реставрації музейних цінностей допоможе реставрувати 100 картин Примаченко - Мінкультури

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Литовський Центр реставрації музейних цінностей допоможе реставрувати 100 картин Примаченко - Мінкультури

Центр реставрації музейних цінностей Пранаса Гудінаса Литовського національного художнього музею допоможе реставрувати 100 картин Марії Примаченко, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Центр є основною базою навчання реставраторів рухомих мистецьких цінностей у Литві, зокрема, картин і гобеленів. Тут проводяться майстер-класи, семінари та лекції, пов'язані зі збереженням і доглядом за музейними колекціями", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури за результатами візиту до Центру в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва.

Реставратори Центру вже досліджували та відреставрували понад 50 картин і 1 тис. графічних робіт з українських музеїв, і найближчим часом очікується ще 600 робіт і щонайменше два українські стажисти.

"Крім того, найближчим часом у цьому центрі реставруватимуть 100 картин Марії Примаченко з державної частини Музейного фонду України з фондів комунальної установи “Запорізький обласний художній музей” Запорізької обласної ради", - ідеться в повідомленні.

На сьогодні на реставрації перебувають картини українського Музею Ханенків, а також литовці відновлюють український килим із Маріуполя.

Джерело: https://www.facebook.com/UkrDiplomatic

Теги: #литва

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