У столичній Консерваторії відбувся концерт з нагоди 214- ї річниці Аргентинської Травневої Революції та 78-ї річниці Дня Італійської Республіки

1 червня 2024 року в Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського відбувся мистецький захід з нагоди відзначення 214-й річниці Аргентинської Травневої Революції та 78-ї річниці Дня Італійської Республіки, присвячений аргентинському композитору Астору Пяццоллі.

Цей спільний проект був здійснений за ініціативою та за підтримки Посольства Аргентинської Республіки в Україні, за підтримки Посольства Італії та Італійського інституту культури в Україні у співробітництві з Національною музичною академією України імені П.І.Чайковського.

Мистецький захід дружніх держав Італії та Аргентини став великим проявом солідарності з українським народом та вагомим прикладом культурної дипломатії.

На початку концерту пролунали гімни Італії, Аргентини та України у виконанні Оркестру народних інструментів під керівництвом заслуженого артиста України Андрія Іваниша.

З вітальним словом перед глядачами виступили Надзвичайний і Повноважний Посол Аргентинської Республіки в Україні пані Елена Летісія Тереса Мукусінскі, Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні П’єр Франческо Дзадзо та т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

В своїй промові Надзвичайний і Повноважний Посол Аргентинської Республіки в Україні пані Елена Летісія Тереса Мукусінскі детально зупинилась на спільній історії Аргентини та Італії в організації цього культурного заходу.

Між 1847 і 1957 роками Аргентина прийняла близько 3 мільйонів італійських іммігрантів і, за оцінками, 60% населення

Аргентини мають італійське походження. Аргентина є латиноамериканською країною з найбільшою кількістю італійських іммігрантів, займаючи друге місце на американському континенті після Сполучених Штатів.

Крім того, Аргентина має найбільшу італійську громаду на своїй території, за нею слідують Німеччина, Швейцарія, Бразилія та Франція. 15% італійців, які оселилися за кордоном, проживають в Аргентині.

Насправді, генерал Мануель Бельграно, національний герой, який відіграв одну з найважливіших ролей у процесі здобуття незалежності Аргентини, коли в травні 1810 року було сформовано Перший національний уряд та став творцем аргентинського прапора, був сином італійського іммігранта з провінції Імперія у регіоні Лігурія.

Список аргентинських президентів італійського походження не менш значимий: Бартоломе Мітре, Карлос Пеллегріні, Артуро Фрондізі, Артуро Ілліа, Маурісіо Макрі та наш нинішній президент Хав’єр Мілей.

А кількість знаних людей, митців, науковців, вчених та спортсменів є незліченною, включаючи Папу Франциска, Хуана Мануеля Фанхіо, Клоріндо Тесту та, серед інших, нашого дорогого Астора П’яццоллу», - зазначила дипломат.

Пані Посол також висловила своє глибоке захоплення мужністю та стійкістю української нації: «Як вам відомо, Аргентина голосувала проти широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в усіх резолюціях Генеральної Асамблеї ООН і на міжнародних форумах. Ми беремо участь у двох робочих групах «Формули миру» президента Зеленського».

Зі свого боку Посол Італійської Республіки в Україні П’єр Франческо Дзадзо в своїй промові зазначив, що Астор П’яццолла «не лише вважався одним із найвидатніших композиторів ХХ століття завдяки своїм унікальним творам танго, які також містять елементи джазу та класичної музики, але також був нащадком італійської родини в Аргентині, і його композиції переплітають італійське коріння з аргентинською душею, символізуючи непорушну дружбу між двома націями, об’єднаними пристрастю до музики та культури».

Музичним подарунком для гостей став виступ всесвітньо відомого італійського бандонеоніста Маріо Стефано Пьєтродаркі у супроводі струнного квінтету та оркестру баяністів Академії під орудою художнього керівника і диригента Йосипа Франца.

Маестро Пьєтродаркі підкорив публіку віртуозною грою та неперевершеним стилем втілення образу, виконуючи твори легендарного аргентинського музиканта і композитора Астора П'яццолли, а також не менш легендарних італійських композиторів - Енніо Морріконе, Ніно Рота, Нікколо Піовані.

Аргентина визнала Україну 5 грудня 1991 року. 6 січня 1992 року між Україною та Аргентиною було встановлено дипломатичні відносини. Аргентинське посольство в Україні відкрилося у травні 1993 року.

Італія визнала незалежність України 28 грудня 1991 року. Дипломатичні відносини з Італійською Республікою встановлено 29 січня 1992 року.

Джерело: https://www.facebook.com/UkrDiplomatic