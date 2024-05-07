Дипломатія

13:04 07.05.2024

У Брюсселі презентували міжнародну платформу бізнесу та громадськості Ukraine Facility Platform

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У Брюсселі презентували міжнародну платформу бізнесу та громадськості Ukraine Facility Platform

Днями у Брюсселі відбувся офіційний запуск Ukraine Facility Platform (UAFP) — міжнародної платформи бізнесу та громадянського суспільства. Її створили дві громадські організації: Центр людського капіталу в Україні (Київ) та Institute for Global Transformation (Брюссель). Мета  платформирозробити механізми взаємовигідної співпраці між ЄС і Україною, які б сприяли спільному економічному зростанню.

Захід відбувся за підтримки Місії України при Європейському Союзі. До участі приєдналися понад 50 гостей. Відкрив захід Всеволод Ченцов — посол, голова Представництва України при ЄС.

Серед гостей були представники 18 країн, зокрема члени дипломатичних місій Австрії, Ірландії, Німеччини, Чехії, Молдови, Грузії, Японії, Туреччини, Канади, Румунії та Хорватії. Також подію відвідали представники таких міжнародних фінансових інституцій, як Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD), Європейський інвестиційний банк (EIB), Європейська Бізнес Асоціація, Торгова палата та об'єднання підприємств Брюсселя (BECI).

В межах презентації UAFP у Брюсселі обговорили потенційну співпрацю між Україною та ЄС на дипломатичному рівні, в бізнесовій сфері, а також у сфері інвестицій.

Представниця координаційного комітету UAFP, відома дипломатка Лана Зеркаль наголосила, що платформа має на меті сприяти діалогу між українськими бізнесами, українською місцевою владою, а також європейським бізнесом. Саме якісна комунікація дозволить кожній зі сторін використати переваги від євроінтеграції України максимально.

"Ми розуміємо, що для регіональної влади і для регіональних еліт дуже важливо будувати відносини і мати можливість бути почутими не тільки на рівні українського уряду, а й розглядати стратегії розвитку, розуміти, де вони будуть через 5-10 років, як європейська інтеграція змінить їхнє життя і якими можливостями вони можуть скористатися вже зараз. Саме тому ми об'єднуємо наші зусилля і сподіваємося, що разом з іншими ми зможемо розширити можливості і підвищити здатність наших економічних агентів до комунікації, тому що дійсно, комунікація — це одна з ключових цілей цієї платформи", — заявила Зеркаль.

Голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія “Укренерго”" Володимир Кудрицький розповів, як Україна може допомогти Європі з додатковим джерелом енергії в умовах, коли попит на електрику в Європі зростає. Попри руйнування росією енергетичної інфраструктури, в України все ж є можливість наростити експорт електроенергії до країн ЄС.

 "Ми не енергетична система, яка лише потребує допомоги. Ми — енергетична система, яка може допомогти Європі, і ми можемо дуже добре вписатися в європейську стратегію енергетичної автономії в майбутньому. Але для цього нам потрібно переконатися, що трансформація енергетичного сектору відбувається всередині України. І коли ми говоримо про енергетичну трансформацію України, ми говоримо про те, щоб зробити Україну першою великою кліматично нейтральною системою на континенті, а може навіть у світі", — зазначив Кудрицький.

Упродовж березня та квітня діяльність UAFP буде направлена на організацію координаційних засідань із представниками українських бізнес-об'єднань та сектору промисловості. Наступний етап — проведення глибинних досліджень щодо вивчення можливостей для проєктів реального сектору економіки в регіонах.

 

Теги: #брюссель #uafp

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