Стабільність у постійних змінах: 5 головних трендів банківського бізнесу 2024 року

Володимир Мудрий, голова правління OTP Bank Україна

Стабільність як явище перетворюється на справжню розкіш і рідкість на кшталт космічного мінералу лоренситу, натомість єдиною постійною річчю у світі стають зміни у всіх сферах життя. На те, якими будуть реалії прийдешнього або якими вони можуть бути, впливає надто багато факторів. І все ж горизонт прогнозування сьогодні є більш чітким, ніж на початку 2022 року.

Кредитування: обережний оптимізм. Спираючися на кращу прогнозованість, банки упевненіше працюють як з воєнними, так і з системними ризиками. Саме тому першим важливим трендом 2024 року я бачу відродження кредитування. Насправді, кредитний портфель юридичних осіб вже почав зростати – з липня, і найбільше за кредитуванням звертаються представники малого та середнього бізнесу. За певну точку відліку зараз прийнято брати довоєнний період, тож якщо спиратися на середньомісячні показники 2021 року за вартістю нових кредитних договорів, то ОТП Банк уже досягнув їх у листопаді.

Підприємницький дух українців, який надзвичайно сильно проявив себе в екстремальних умовах війни, зараз спонукає представників бізнесу шукати шляхи виходу з надскладних ситуацій, за можливості - розширюватися. Банки абсолютно готові і хочуть сприяти бізнесу, і їм на допомогу приходять також і закордонні партнери з грантовими програмами. До прикладу, восени ОТП Банк став першим в Україні банком, який уклав угоду про отримання гранту з агентством США з міжнародного розвитку USAID. У її межах ми надаємо цільове фінансування підприємствам малого та середнього бізнесу на поповнення обігових коштів. Також ми пропонуємо клієнтам МСБ інвестиційні кредити з можливістю відшкодування до 20% отриманих коштів у межах програми ЄБРР. Далі – буде більше. Cпівпраця з якнайширшим колом міжнародних партнерів і фінансових інститутів дозволяє банкам розподіляти та мінімізувати воєнні ризики.

Щодо державних програм кредитування – вони зростатимуть також, та можливо, не так активно. Цього року на відшкодування коштів за програмою "5-7-9%" було закладено 16 млрд грн, на наступний рік зростання незначне – 18 млрд грн. А крім того, з 1 січня 2024 року цю державну програму реалізовуватиме Міністерство економіки замість Міністерства фінансів, тому очікуємо певних змін у дизайні програми.

Шляхів для відродження банківського кредитування, як ми бачимо, відкрито багато. Саме тому настрої і клієнтів, і банків щодо цього досить оптимістичні – це підтверджують і дослідження НБУ. І насправді "гарячим" сегментом у 2024 році буде напрям МСБ.

Факторинг – зручний інструмент з вигідними умовами. Нова програма "Доступний факторинг", яку нещодавно презентувало Міністерство фінансів спільно з Міністерством економіки, видається дуже цікавою, особливо для представників ММСП. Факторинг – це новий і поки недооцінений інструмент в Україні. Натомість його активно використовують, наприклад, Польща, Естонія, Литва. Там співвідношення вартості всіх факторингових операцій до ВВП становить 15%, 10,8% і 8,2% відповідно. Тоді як в Україні цей показник – усього 0,25%. Чому це цікаво? Якщо ви є постачальником для більшого підприємства, ви можете скористатися факторингом і отримати кошти за поставлені товари одразу. Крім того, за рахунок умов державної програми "Доступний факторинг" цей інструмент може успішно конкурувати і з класичним кредитуванням.

Жінки в бізнесі – тренд і майбутнє. Для банкірів надзвичайно важливо розуміти, хто є їхніми клієнтами, як з погляду розвитку продуктів, так і довгострокового планування. Вже зараз ми бачимо, які зміни відбуваються в портреті клієнта-підприємця: якщо раніше це були переважно чоловіки, то тепер жінки в бізнесі стають усе активнішими. Зараз це реальність і за цим майбутнє. Крім того, на жінок в бізнесі дедалі частіше орієнтуються західні партнери-грантодавці, оскільки вони бачать у цьому перспективу.

Важливість емоційної складової. У 1995 році японець Сігетака Куріта створив перші емодзі для спрощення спілкування у мобільному інтернеті. Так він привніс емоційність у лаконічне електронне спілкування. Емоційність у маркетингу посідає чільну роль віддавна. Технологічні пристрої стали емоційними після революції компанії Apple. Тепер прийшов час класичному банкінгу ставати емоційним. Цей тренд у найближчому майбутньому лише набиратиме обертів. Банки вже виходять за межі надання суто фінансових послуг і стають частиною стилю життя кожного з нас. Це вже не тільки, і не стільки, про зручність і диджитальність, це також і про можливість клієнтів долучитися до значущих ініціатив, реалізації благодійних проєктів. Але для цього банкам необхідно буде розробляти і створювати технологічні та сучасні платформи з важливою соціальною місією.

Крок до цього вже зробив ОТП Банк: у застосунку OTP Bank UA ми запустили зовсім небанківську послугу – благодійний Різдвяний аукціон. Усі зібрані кошти будуть перераховані Superhumans Center на протезування захисників України. Клієнтам це цікаво з двох причин. По-перше, у два кліки кожен може зробити свій важливий внесок у велику мету – допомогу героям, які втратили кінцівки на війні. Люди відчувають себе рушійною силою, що змінює цей світ, надає дієву підтримку захисникам України. По-друге, вони можуть поборотися за дійсно ексклюзивні речі, як-то прапор України з підписом генерала Залужного чи боксерські рукавички з автографом Віталія Кличка. Особливо запеклі клієнти перебивають ставки навіть серед ночі.

Цифра і безпека. Останній, але не менш важливий тренд банківського бізнесу 2024 – диджиталізація, яка власне почалася вже кілька років тому, але яка буде й надалі набирати оберти і потребувати для розвитку значних інвестицій. Водночас як ніколи раніше гостро стоїть питання безпеки, особливо у світлі останньої глобальної атаки на оператора зв’язку. Банки є одними із найбільш захищених структур, але це завдяки постійному посиленню безпекової IT інфраструктури і рішень у відповідь на вигадливість кіберзлочинців. Банківські шахраї – це вже не тільки зловмисники, які телефонують з погрозами чи брехливими історіями до довірливих людей. І це не завжди про гроші на картках, які іноді гублять клієнти. Зараз соціальна інженерія стосується усіх коштів на усіх рахунках клієнта. А до того ж маємо зовнішнього ворога, якому потрібно протиставляти потужні захисні системи. Для банків це вкрай важливо, адже клієнти довіряють нам свої статки, накопичення, кошти бізнесу. Тому і цифровізація, і розвиток безпекових сервісів крокуватимуть пліч-о-пліч, і покажуть чимало проривних рішень у 2024 році.