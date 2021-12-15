Обзор рынка облачных услуг 2021

Максим Агеев, генеральный директор компании De Novo



Для меня уже становится традицией под Новый Год делать краткий обзор рынка облачных сервисов в Украине. Это скорее эскиз-прогноз, т.к. данных по 4-му кварталу еще нет, а конец года всегда плохо предсказуем. Мои расчеты "на манжетах" через полгода отлично рихтуются гораздо более профессиональным исследованием издания "Сети и Бизнес" (СиБ) https://denovo.ua/blog/yak-viyglyadae-khmarnyi-rynok-ukrainy-2020.

Главные итоги 2021 г.

В 2020 г. объем облачных услуг класса IaaS/PaaS составил чуть менее 34 млн. долл. Тот год был для всех крайне сложным и даже драматическим. Облачный рынок прирос по сравнению с 2019 г. на 24%. Но и это выглядело убедительной победой на фоне обвала других сегментов экономики. Ожидания от наступающего 2021 г. были настороженно-опасливые. Лично я в прошлом декабре робко предположил https://denovo.ua/blog/ukrainian-cloud-market-2020, что в следующем году может быть повторен результат роста 2020-го, а именно 23-25%.

Моя характеристика 2021-го – это год "50 на 50". Такого рывка не было за всю украинскую историю наблюдений. Я оцениваю динамику прироста в 50%. И ещё один рубеж: рынок облачных сервисов инфраструктурного класса, скорей всего, пересечет важную планку в 50 млн. долл.

"…Товарищи водители... Наш цех хронически отставал, теперь он хронически обгоняет и задолго до конца встретил Новый год. Водители Ларионов и Кутько, используя один двигатель на две бортовые машины, взялись обслуживать максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, чтоб напрасно не возить по магазинам... " М.М. Жванецкий.

Росли в этом году все без исключения – гиперскейлеры и национальные операторы, лидеры и догоняющие. Этот феномен еще предстоит отрефлексировать и как-то вразумительно объяснить на фоне традиционно нервной украинской экономики. Пока же можно констатировать, что описанный мной год назад перелом в сознании корпоративных потребителей ИТ, превращается в неудержимое Великое Переселение в Облака.

Основные игроки

Рейтинг по объемам продаж облачных провайдеров в этом году почти не изменился. Пятерка лидеров выглядит следующим образом:

MS Azure: лидирует везде, где была историческая привязка к технологиям и ПО Microsoft. Этот провайдер знает своё дело в корпоративном сегменте, но не так хорош в среде по-настоящему цифровой экономики. Один хороший контракт качественно изменил скорость роста этого гиперскейлера в текущем году De Novo: сохраняет позицию крупнейшего оператора в гос. секторе, безусловный лидер в сегменте Hosted Private Cloud. Из всех Ukrainian Born выделяется по уровню средней выручки на клиента (ARPU), аналогичному с показателями глобальных провайдеров AWS, к которому много вопросов. По-прежнему нет точных данных о том, сколько этот гигант зарабатывает в нашей стране. Доступная для анализа часть информации показывает весьма посредственные результаты. Но т.к. признать эти данные окончательными ни у кого из аналитиков просто рука не поднимается, специально для AWS выписывается огромная надбавка и говорится о "сделках где-то там…". Возможно, спорить не буду, и сам такой довесок выпишу, чтобы не выглядеть белой вороной GigaCloud: единственный оператор из списка ТОП-5, который использует различные типы гипервизоров, чтобы активно играть в нескольких клиентских сегментах. По-моему, это приводит только к снижению общей эффективности, но на вкус и цвет товарищей нет Google Cloud: мощно наращивает присутствие в секторе e-commerce и онлайн агрегаторов. При этом GCP явно выглядит слабее в классическом корпоративном секторе, где не требуется привязка к сервисам Google Maps. Тем не менее, этот гиперскейлер, находящийся сейчас в роли догоняющего, имеет все шансы на улучшение своей позиции в ближайшем будущем

Группа ТОП-5 контролирует не менее 70% всего рынка IaaS/PaaS в Украине. Из списка выбыл латвийский ТЕТ. По-моему, этот европеец явно сдаёт позиции в нашей стране.

Во втором провайдерском эшелоне происходит большое движение и даже бурление.

Наращивает маркетинговую активность новый игрок Датастор, основанный группой выходцев из Паркового. Сам Дата-центр "Парковый" прилагает серьезные усилия к выходу в украинскую высшую лигу, но пока без особых успехов. Большинство же украинских операторов не могут (хотя и пытаются) покинуть сбытовую зону небольших потребителей. В самом факте обслуживания СМБ нет ничего плохого, но статистика говорит, что тысячи небольших клиентов не делают никакой серьезной погоды в структуре рыночного пирога в Украине. К тому же в Киеве всё чаще появляются представители самых разных европейских провайдеров, тоже ориентированных на "малышей". Красный океан жестокой конкуренции разливается всё шире. И, похоже, это только начало.

О телеком-гигантах: совсем скромно выглядят облачные результаты Vodafone и Киевстар. Ничего внятного я припомнить у этих телекомов не могу, хотя ожидал более серьезной работы. Мой годичной давности совет "Вы не торгуете семечками, а мы не выдаём кредиты" пока остаётся актуальным.

AWS еще в конце 2020 г. зарегистрировала ТОВ "Амазон Дата Сервисес Украина" и интенсивно набирает персонал и усиливает маркетинговую активность на рынке. Не отстает от неё и Google. Похоже, эти два глобальных игрока нашли свое уязвимое место по сравнению и с Microsoft, и с национальными провайдерами – отстранённость от потребителя – и резво взялись за устранение этого недостатка.

Украинские операторы, в свою очередь, вложили немало усилий в доказательство своей надежности и безопасности. А лучшим подтверждением этого у нас всегда является бумага с круглой печатью. По части сертификационно-аттестационных усилий год также стал урожайным на рекорды, по-моему. А если добавить к этому наращивание отечественными провайдерами вендорских авторизаций и квалификационных званий, то это говорит лишь об одном: украинский рынок облачных сервисов качественно улучшается, становясь всё более зрелым и похожим на другие европейские рынки.

Я полагаю, что в этом году украинские облачные операторы удержат свою долю рыночного пирога по сравнению с 2020 г. Мой прогноз: распределение долей "украинцев" и "иностранцев" может составить 36/64.

Картинка будет выглядеть совершенно по-другому, если во главу угла поставить не локальность/глобальность операторов, а применяемые ими технологии виртуализации или, если угодно, гипервизоры.

Microsoft, AWS и Google работают на ПО собственной разработки, которые практически недоступны независимым провайдерам на открытом рынке (про корявые обрубки, предлагаемые под видом локализованных версий, даже не говорите). Т.о. эти гиганты обеспечивают максимальный уровень защиты своих рынков и не допускают появления новых игроков.

И, пожалуй, единственным разработчиком мирового класса, эффективно конкурирующим с Большой Тройкой, является американская компания VMWare, поставляющая свои технологии всем желающим. По сути, VMWare является специфическим глобальным гиперскейлером, состоящим из тысячи локальных или региональных партнеров. Поэтому все рассуждения на тему "чего там хорошего могут делать украинские облачники" выглядят глупо, если отечественные сервисы базируются на первоклассных решениях VMWare.

Если попробовать оценить структуру облачного рынка в Украине через призму гипервизоров, то мы получим не менее 25%, приходящихся на долю VMWare, а оставшиеся 75% распределяются на Большую Тройку и совсем чуть-чуть на любителей бесплатного ПО. Согласитесь, очень неплохой расклад.

Государство

Впервые за последние годы госсектор потерял лидерство по темпам роста продаж по сравнению с другими сегментами. По моим оценкам, в 2021 г. общий объем потребления облаков здесь может достичь 140 млн. грн. (более 5 млн. долл.) с приростом +50% по сравнению с 2020 г., т.е. с такой же динамикой, что и частный сектор. Лично меня радует и факт мощного роста госсектора, и снижение гос. доминанты в развитии украинской экономики вообще и облачного рынка в частности.

При этом в госсекторе, кроме высоких темпов роста облачных сервисов, вполне хорошо себя чувствуют и любители традиционных подходов к созданию и работе ИТ-сервисов. Последние в уходящем году были крайне активны. Тендеры на покупку оборудования и ПО весь год сыпались, как из рога изобилия. Большинство министерств по-прежнему отмахивается от облачных ходоков, ссылаясь на специфику или "ну ты же всё понимаешь".

Вторая группа гос. потребителей не менее активна. Большинство новых электронных сервисов для граждан и бизнеса – Cloud Born. Системы ДіЯ, Prozorro, E-Health продолжают задавать тон не только в качестве локомотивов цифровой трансформации, но и в облачных делах.

Надо отдать должное активности МинЦифры – большинство, в создаваемой министерством структуре CDTO, ориентировано на новые подходы, а потому использование облачных сервисов в гос. секторе становится рутиной. По-моему, судить о результатах работы сети CDTO пока рановато. Посмотрим через год, что выйдет из этого министерского начинания. Но пока вся эта затея выглядит обнадеживающе.

Всё большее проникновение облачных сервисов в госсектор явочным порядком требует технических регламентов, архитектурных и юридических шаблонов. По-другому государственная машина просто не будет работать. И, судя по всему, исполнительная ветка власти хоть и со скрипом, но включается в работу по приданию облакам официального статуса.

Принятие закона "Про критичну інфраструктуру" расставляет совершенно новые акценты в отношении облачных сервисов, обслуживающих не только гос. сектор, но и данные граждан страны.

На этом фоне положение законопроекта №2655 "Про хмарні послуги", застрявшего с июля прошлого года на пути ко второму чтению в Верховной Раде, выглядит достаточно нелепо, от него начинает попахивать нехорошим. Автору кажется, что если мы еще пару лет поживем при таком раскладе, то ЗП №2655 смело можно будет сдавать в музей законодательных анекдотов.

Прогноз на 2022 г.

Ожидаемые результаты 2021 г. дают мне основания для самых оптимистичных прогнозов на будущее. Рынок облачных сервисов явно вошёл в режим неудержимого роста, затягивая на свою орбиту всё новых участников. Самое главное: традиционно более инертные и консервативные бизнес-структуры корпоративного класса начали миграцию в облака. Эту тенденцию практически невозможно переломить. Объемы заказов больших потребителей фундаментально изменят рыночную картину.

Процессы, происходящие в гос. секторе, также дают мощный толчок развитию облачных сервисов в стране.

Я верю в то, что объём украинского рынка IaaS/PaaS в 2022 г. превысит 70 млн. долл. США. Кто о таком мог думать еще 3-4 года назад?

В общем, будет интересно и жарко. Конкуренция за эти деньги будет ужесточаться и требовать от всех операторов всё больших усилий и финансовых вложений. Я думаю, время маленьких провайдеров подходит к концу. Национальным операторам придется держать грудь колесом и внедрять всё более изощренные методы конкуренции с международными гигантами. И, по моим оценкам, все шансы у "националистов" на хорошее развитие по-прежнему есть.

От всего происходящего в выигрыше будет потребитель. А это значит, что мы движемся в правильном направлении.

В одном из романов В. Пелевин написал "Что самое важное для писателя? Это иметь злобное, омраченное, ревнивое и завистливое эго. Если оно есть, то все остальное приложится".

Не хочется отравлять светлое предновогоднее ожидание мрачными оговорками типа "всё будет еще лучше, если не будет войны, переворота и обвала гривны". Автор обзора ревнив, но не злобен. А потому пожелаем друг другу успехов и роста в 2022 г., пусть всё у всех получится.