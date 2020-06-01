Государство и Облака. Почему Украина опять отстаёт?

Максим Агеев, генеральный директор компании De Novo



Государство Украина не верит в облачные технологии. Луддиты, воюющие с техническим прогрессом полтораста лет, нам явно ближе. Там те же заветы старины, устои отцов, ну и, конечно, всё должно быть «згідно чинного законодавства»…

Этим летом будет решаться судьба законопроекта 2655 «Про хмарні послуги» http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67744 . И, хотя широким массам населения это совсем неинтересно, «облачный» закон - один из фронтов, где борьба между архаикой и новацией определит наше общее будущее.

Предыстория

С приходом к власти новой политической силы, заявившей о готовности быстрой модернизировать страну, возникла надежда на то, что хотя бы в этот раз Украина не упустит шанс и догонит мир в вопросе признания облачных моделей ИТ сервисов. Появилась и оформилась инициатива Cloud First, требовавшая первоочередного использования облаков в гос. секторе вместо бездумной закупки компьютерного оборудования.

Концепция, подкрепленная экономическими расчетами, была представлена парламентскому комитету по цифровой трансформации, а также руководству одноименного министерства https://www.kmu.gov.ua/news/uprodovzh-pyati-rokiv-obsyag-rinku-hmarnih-servisiv-ukrayini-mozhe-zrosti-do-ponad-300-mln.

В чем суть Cloud First

Производство ИТ сервисов – крайне сложная и капиталоёмкая задача. Лучше всего с ней справляются специализированные «заводы» - операторы облачных сервисов. Перенос на них основной массы задач по обеспечению потребителей ИТ сервисами (от вычислительных ресурсов до готовой функциональности приложений) и есть основа концепции Cloud First.

Идея перехода на облачные модели ИТ сервисов для гос. сектора носит стопроцентно трансформационный характер, способный не просто изменить, а взрывным образом улучшить процесс цифровизации экономик, является шансом для беднейшей европейской страны сократить цифровой разрыв с передовой частью мира.

Cloud First – спусковая пружина, толкающая вперёд и вверх частные инвестиции в критическую ИТ инфраструктуру и программные решения для Украины, а не в поток сырого кода или вывоз мозгов на Запад. Это платформа для новой экономики технологических сервисов. И сокращение бюджетных затрат в кратных размерах – до десятков миллиардов гривен за несколько лет. Все ведущие (и не только) страны давно приняли и реализуют концепцию Cloud First, а вот примеров отказа от этой идеи из-за неуспеха нет. Казалось бы, чего ещё надо? Смотри на опыт пионеров да делай.

Как создавался ЗП 2655

Группа по созданию «облачного» закона работала более трёх месяцев. Состояла она из представителей профильного бизнеса, общественных организаций и просто любопытных. За это время официальная позиция государства – и законодательной, и исполнительной ветвей власти –не была явно и четко обозначена. Что наше государство думает по поводу резидентности данных? Кто и на каких условиях может работать ИТ системами государства? Какие перспективы у национальной системы стандартов в сфере информационной безопасности и защиты персональных данных?

Законопроект в нынешнем виде – результат компромисса между противоборствующими концепциями и группами их поддержки. Первая группа малочисленна и состоит из отечественных операторов, отстаивающих точно такую же идею, как и в любой другой стране, а именно: данные государства не должны покидать территорию страны, это вопрос цифрового суверенитета. Вторая группа возглавляется глобальными компаниями, в первую очередь, Microsoft, и требует полного раскрытия «цифровых границ» Украины и получения права на обработку гос. данных в других юрисдикциях. Мир, мол открыт, а в Украине всё равно нет своих технологий. Берите у нас готовые сервисы, а не дурное в голову.

При отсутствии четко артикулированной позиции ключевых гос. органов стороны сошлись «где-то посередине». Иначе вообще никакой вариант законопроекта не был бы зарегистрирован.

Как топят «облачный» закон

Ближе к моменту подачи ЗП 2655 в зал Рады на 1-е чтение посыпались негативные отзывы и претензии к деталям документа. Счет там идет на десятки страниц и это в разы больше текста самого закона. Если бы представители Кабмина и других гос. органов потратили хотя бы половину этого времени и сил на профессиональную доработку изначального текста, а не на уничтожение трансформационной идеи Cloud First, мы стали бы свидетелями реальной политики изменений в инновационном секторе экономики.

Нужны ли облачные сервисы государству?

Сегодня этот вопрос практически потерял актуальность, ведь гос. предприятия и органы власти явочным порядком прекращают тратить деньги на закупку оборудования и переходят в облака. Спросите мнение ИТ менеджеров из десятки ведущих гос. предприятий, и вы услышите, что отсутствие законодательной базы по облачной теме не даёт им нормально работать, что реалии жизни и фантазии украинского чиновника – это разные вселенные.

Гос. потребители давно уже работают с облаками. А противники этой идеи похожи на гильдию гужевого транспорта, митингующую под воротами General Motors. Они были бы смешными фриками, если бы не оказывали столь мощное воздействие на страну, задыхающуюся на обочине.

Выводы

Похоже, гос. аппарату не нужна стратегия «облачной трансформации». Но т.к. признаться сейчас в этом публично значит обречь себя на насмешки, чиновники забивают эфир потоком бюрократических придирок и рассуждений. «Запустить дурочку» – этот мем помнят пожившие в СССР.

Большинство критиков даже приблизительно не владеют материалом и живут в искажённом мире мифов и сплетен. Но разбираться никто ни в чём не хочет.

Рискну заявить, что отношение к облакам – яркий маркер, показывающий уровень готовности гос. управленцев реально что-либо менять в нашей экономике. Инвестняни, экономический национализм, офисные простые решения – это просто слова в теле презентаций, если нет реальных действий.

Что делать?

Вариант один, он же лучший. Минцифра должна собрать группу из представителей МЭРТ, ДССЗЗИ, специалистов по налоговому праву, юристов-правоведов и быстро доработать текст ЗП 2655. И подать в парламентский зал на рассмотрение. И проталкивать эту новацию, публично артикулируя свою позицию. Помощь со стороны ИТ бизнеса не задержится и будет максимальной.

Вариант два и, увы, самый вероятный. Закон «Про хмарні послуги» утонет в недрах этой Рады, так и не найдя внутреннего заказчика. Сторонники продаж «железа» облегченно вздохнут, драйверы облачных сервисов и дальше будут вести полупартизанскую войну, опираясь на своих симпатиков из айтишной среды. Наверное, над нами даже ржать перестанут, будут просто сочувствовать как душевно убогим.

Вы чего творите, ребята?