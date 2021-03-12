О пожаре в Страсбурге и Магическом Сознании

Максим Агеев, генеральный директор компании De Novo

На днях одно из четырех зданий французского датацентра OVH – крупнейшего европейского оператора по аренде ЦОД, выделенных серверов и облачных ресурсов – вспыхнуло, как спичка, и сгорело дотла. Пожар затронул и соседние строения, что привело к полной остановке всего комплекса ЦОД провайдера.

Страсбургский инцидент сразу взял желтую майку мирового лидера в списке катастроф, происходивших с датацентрами. Ничего подобного не случалось нигде за многие годы, история выглядит просто апокалиптической.

Пожар в здании такого класса выглядит ошеломительно.

Все подходы и стандарты строительства современных ЦОД противоречат этой вопиющей катастрофе.

На момент написания этого текста причины столь масштабного возгорания неизвестны.

Последствия для OVH будут крайне тяжелыми, если не фатальными.

Надо дождаться хотя бы предварительных выводов и гипотез о причине столь мощного возгорания. Но "в лоб" никакие другие версии кроме тотального бардака и нарушений всех мыслимых норм не просматриваются. Возможно, случилось роковое стечение многих обстоятельств, граничащее с мистикой.

Судя по сообщениям в СМИ, основные потери понесли арендаторы выделенных серверов. Облачное сообщество, похоже, не пострадало.

Любопытно выглядит обсуждение этой новости в украинском сегменте Facebook.

Общий тон многих постов я бы классифицировал как варианты "Магического Сознания", а именно состояния, при котором автор оценивает все происходящее вовне, исходя из своих "хотелок", но не берется обосновать природу и механизм реализации своих желаний.

Магическое №1. Там, в Европе/Америке, все надежно, ничто и никогда не ломается. Хранить данные можно только там. Там все бесплатно и вообще заграница нам поможет – резервные площадки, восстановление по звонку, нам все и всё должны и прочий туристический шлак а ля "я приехала в олл инклюзив и где тут быстро выпить".

Магическое №2. В Украине всё и всегда плохо – где мы и где их технологии, воруют, руки торчат из заднего места, наши данные пропадут при малейшем чихе и т.д.. Местным провайдерам не доверяем совсем, на их уловки не поддаемся, ибо см. Магическое №1.

Магическое №3. Мы крепко закроем глаза и спрячемся в домике – построим свой ЦОД и ну их, этих операторов. И тогда никакие пожары, наводнения, засухи и лихорадки Эбола нам не страшны. Вера наша крепка Магическими №1 и №2. На том и стоим в нашем бюджете закупок.

Реальность выглядит иначе практически по всем упомянутым пунктам.

Горит всё – свое, чужое, на нашей улице или на далеком континенте. Горят бумаги, машины, офисы, датацентры, каналы связи и "мутки по жизни". Страсбургская авария наглядно показывает, что дело не в географии размещения оборудования или данных, а совсем в других вещах, о чём ниже.

Ценность обрабатываемых и хранимых "в цифре" данных сегодня для большинства предприятий на порядок выше, чем 15 лет назад. И этот факт оказывает огромное влияние на оперативное "сегодня-завтра" основного бизнеса. Нежелание или неумение собственников и топ-менеджмента корректно оценить новый баланс рисков никак не избавляет бизнес от последствий – при таком подходе чаще плохих, чем нейтральных.

Никакая модель владения и обработки бизнес-данных не отрицает угрозы их (данных) де-актуализации, разрушения, хищения. Свой у тебя ЦОД или аутсорсинговый (и даже внешнее облако) – никакой вариант не гарантирует сохранность твоих данных при отсутствии не декларативной, а реально работающей системы информационной безопасности компании любого типа, размера и формы собственности.

Локальные и глобальные операторы сервисов Облаков или ЦОД несут примерно одинаковый по вероятности и количеству набор угроз по отношению к данным своих заказчиков. Угроза этим данным со стороны внешнего оператора в разы, а то и на порядок ниже, чем угроза потребителя самому же себе. В комбинации с очевидным экономическим эффектом это и приводит к долговременному росту сервисного рынка Облаков, хостинга, ЦОД.

Восходящий тренд цифровой трансформации бизнеса во многом касается его отношения к ценности своих данных и самой модели создания добавленной стоимости на базе упомянутых цифровых данных.

Возможно, ты крут и хочешь иметь бизнес, как Джеф Безос, но тратить на свое счастье готов как на ларьковую сайт-витрину образца 2000 г. Тогда живи с бомбой “украли флешку в трамвае, а там было моё всё” и не жалуйся в случае чего.

Реальность такова, что ни один сервис-провайдер в мире не гарантирует 100% защиту и/или восстановление потерянных данных клиента по умолчанию. За такой сервис надо платить отдельно и немало, принимая во внимание с десяток возможных сценариев его реализации. И потребуются не только грамотные спецы "на стороне заказчика", но и воля высшего руководства, подкрепленная финансовым ресурсом.

Весь букет технологий, малопонятный обычному директору, обилие проектных усилий и затрат – это не масонский заговор "ИТ пильщиков". Спасательный жилет, аварийная аптечка в рюкзаке, резерв своей крови в медицинском холодильнике – вот что это такое для современного бизнеса. И, поверьте, услуги профессионального ИТ сервис-провайдера "на круг" точно обойдутся для вас дешевле, чем дедовская берданка в виде сервера под столом. Это, если вы отходите от Магического Сознания и оцениваете не только предлагаемую цену, но и весь "обвес" оператора услуги.

И даже если у вас на столе лежит План Восстановления после Аварий (Disaster Recovery Plan), то большинство из вас никогда не проверяет его действенность на практике. В Украине это сплошь и рядом даже при наличии двух площадок размещения.

Современный мир – это не только котики и няшки в Инстаграмме. Это и бесконечное усилие по защите своего "цифрового слепка", где угрозы плодятся как дрозофилы. А уж где они тебя застанут врасплох – в Страсбурге или Киеве – это вопрос к Магическому Сознанию.