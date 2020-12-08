Рынок облачных сервисов в Украине в 2020 году
Максим Агеев, генеральный директор компании De Novo
В прошлом декабре я впервые оформил в текст свое понимание и оценку рынка облачных сервисов в Украине. Увидеть полную картину раньше, чем через полгода после завершения периода очень сложно. Позднее мы обнаружили необходимость корректировки наших расчетов. Прежде всего, моя оценка доли разработчиков ПО (аутсорсеров) оказалась очень завышенной, а факт 4-го квартала получился немного лучше моих ожиданий. Более чем качественная и глубокая работа по сбору и анализу всех доступных данных, проделанная изданием «Сети и Бизнес» (№112, июль 2020 г.), выровняла общую картину.
С учетом всех вводных в качестве базы для нового обзора я буду использовать данные СиБ.
Облака в Украине. Что было перед 2020 г.
Объём рынка облачных сервисов класса IaaS (Инфраструктура как Сервис) в 2019 г. составил порядка 29 млн долл. с годовым приростом по сравнению с 2018 г. +45%. Подчеркну, что пересчёт всех показателей в долларовый эквивалент имеет важное значение для формирования правильной точки зрения в такой волатильной экономике как Украина. Так, в 2019 г. резкое укрепление гривны по 2-м полугодии прибавило 7÷8 процентных пунктов к общегодовой динамике.
Важным событием стала более высокая динамика роста украинских операторов (UA) по сравнению с международными (MNC). «Националисты» сломали действовавший до этого тренд на сжатие свое доли и подвинули «международников» на 5-6 процентных пунктов, установив новое соотношение 35 (UA)/65 (MNC). Ожидания от наступающего 2020 г. были самые оптимистичные.
Украинский ИТ рынок в 2020 г.
Под термином «украинский ИТ рынок» я подразумеваю объем товаров и услуг, относящихся к ИТ сфере, приобретаемых и потребляемых компаниями, предприятиями, госсектором и частными лицами на территории Украины. Это означает, что в данном случае разработка ПО на экспорт (потребители за пределами Украины) вынесена за рамки расчетов.
Коротко об украинском ИТ рынке: 2020-й - год обвальный.
Полной картиной сейчас не обладает никто, но я предполагаю, что объем продаж ИТ товаров и услуг в Украине снизится в 2020 г. на рекордную глубину, разброс оценок от -20% до -35%. По-моему, похожая яма была только в 2015 г. Аналитические обзоры, опросы участников и подведение итогов еще впереди, но факт глубоких структурных изменений и потрясений на нашем ИТ рынке налицо.
Более чем вероятно, что по объёму выручки облачные сервисы почти догнали продажи серверов и систем хранения данных промышленного класса. Это немыслимо было представить еще 2-3 года назад.
Рынок облаков в 2020 г. Общие показатели
В марте вместе с объявлением карантина начал проседать курс доллара. Дальше ситуация перестала быть хоть как-то прогнозируемой и рынок перешел в режим движения вслепую.
Коротко о рынке облаков: умеренный рост. Ниже ожиданий большинства провайдеров, но значимо лучше, чем у системных интеграторов и классических реселлеров «железа».
«– Вы-то как себя сейчас чувствуете, Анатолий Ефремович?
– По сравнению с Бубликовым неплохо... – печально пошутил Новосельцев»
Я считаю, что по итогам 2020 г. рынок IaaS вырастет на 15÷16% и преодолеет планку 33 MUSD. При этом потери рынка в долларовом эквиваленте достигли 9÷10%, т.е. если бы гривна не просела так сильно, то годовой прирост облачного рынка составил примерно 25%. Прогнозируемый результат выглядит не просто хорошо, а блестяще по сравнению с общим экономическим спадом на 6%.
Крайне сложно оценить объемы платежей, осуществляемых украинскими потребителями за пределами Украины. Практически вся эта «невидимая» часть отходит зарубежным операторам (глобальным и региональным). Но по косвенным признакам и мозаике обрывочной информации картинка всё же проступает.
Исходя из всего объема имеющихся данных, украинские операторы облачных услуг продолжили отвоевание рыночной доли у «международников». Суммарная выручка украинских операторов почти наверняка превысит уровень 12 млн долл. Мой прогноз соотношения рыночных долей UA/MNC = 37/63.
Сотни украинских предприятий подтвердили своим поведением, что облачная модель потребления ИТ сервисов выгоднее, эффективней и лучше не только в период хорошего бизнес-роста, но даже в условиях максимальной экономической турбулентности.
Похоже, сектор небольших потребителей, а с ними и обслуживавшие СМБ операторы несут наиболее чувствительные потери. Кризис жестоко расправляется со слабыми игроками.
Позиции основных игроков
В целом, рейтинг операторов, определяемый по объемам выручки, никак не изменился за последние два года.
Место №1 по-прежнему занимает облако Microsoft Azure. Развитая система продаж, сеть местных партнеров и большие исторические связи в корпоративном секторе Украины – очень веские причины для лидерства. При этом, MS Azure по нашим наблюдениям покажет невысокую динамику годового роста – вряд ли более 12%.
Место №2 остается за компанией De Novo. Сильные позиции как в государственном секторе, так и на рынке частных крупных компаний в комбинации с высоким уровнем компетенций в технологиях VMWare позволяют De Novo претендовать на желтую майку лидера уже в 2021 г.
Место №3 мы отдаем компании AWS, хотя львиная доля продаж этого гиганта в Украине просто не видна, а потому трудно оценима. Видимая же часть продаж выглядит намного хуже, чем у большинства лидирующих провайдеров. На мой взгляд, слабым местом AWS есть близкая к нулю система оффлайновых продаж и коммуникаций с потребителями на месте.
Место №4 принадлежит Gigacloud. Это второй по размеру украинский оператор с диверсифицированной клиентской базой, оперирующий облаками на двух гипервизорах. Gigacloud в паре с De Novo контролируют ¾ гос. сектора и под 30% всего рынка IaaS.
На место №5 претендуют сразу два зарубежных провайдера – Google Cloud Platform и латвийский TET. Кто победит, станет ясно весной 21-го. Лично я ставлю на GCP, чей рост в 2020 г. выглядит просто феноменально, об активных же действиях латышей я в последнее время ничего не слышал.
Далее идет разношерстная группа украинских и зарубежных облаков – Ucloud, Hetzner, Воля, Парковый, Tucha, польские и немецкие игроки. По нашей информации, многие из этих операторов, обслуживавших небольших клиентов из Украины, не смогли значимо прирасти, а то и просели в выручке по сравнению с 2019 г. Особняком стоит, пожалуй, только Ucloud, показавшая хорошую динамику и роста, и маркетинговой активности в уходящем году.
Наша оценка совокупной доли этой «группы в полосатых купальниках» - порядка 20%.
В заключение, пара слов о двух гигантах мобильной связи, заявивших годом ранее о желании выйти на рынок облачных сервисов Украины – Vodafone и Киевстар. Эти заявления в самом деле несли привкус угрозы сложившемуся положению и расстановке сил.
Спустя год результаты обоих грандов пока не впечатляют. Истинных причин такого буксования я не знаю, но со стороны предложения обоих выглядят как copy-paste тарифных планов для мобилок молодежи.
Интересно, что за все годы облачного бизнеса в нём никак не преуспел ни один из больших телеком-провайдеров Украины, хоты подходов к «облачной штанге» было немало. Как говорится, мы не даём кредитов, а вы не торгуйте семечками.
Рынок облаков в 2020 г. Государство
В 2019 г. госсектор показал впечатляющий рост более 65% с общим объемом 1,7 MUSD. Появление МинЦифры, публичное обсуждение сначала самой идеи, а потом и законопроекта Cloud First – эти и многие другие события сулили большие перемены.
В 2020 г. госсектор подтвердил статус самого быстрорастущего сегмента в потреблении облачных сервисов – не менее 60% в долларовом эквиваленте, а объем продаж должен составить 2,7-2,8 млн долл. Государственные потребители выполняют роль небольшого, но шумного локомотива, самим своим существованием повышающего общий уровень доверия к облакам в стране и даже частично компенсирующего проседание сбыта на других участках.
Но интересно другое: почти весь рост обеспечен существовавшими ранее потребителями, где львиная доля принадлежит государственным и коммунальным предприятиям. Т.е, новых заказчиков в 2020 г. раз-два и обчёлся, а увеличение объемов потребления объясняется бурным ростом самих ИТ систем и обрабатываемых в них данных. Нефтегаз, Прозорро, ДіЯ, E-Health (НЦЗУ), МВД, киевское КП «Информатика», Укрпочта и еще 2-3 заказчика – вот и весь круг поклонников облачной модели. Вся остальная часть гос. потребителей продолжает эксплуатировать старый подход к ИТ.
Круглый стол, организованный De Novo пару месяцев назад, показал, что большинство государственных ИТ менеджеров по-прежнему полны страхов и недоверия по отношению к облачным сервисам. Хотя звучали и другие объяснения, например, нелюбовь Минфина к чему-либо помимо капитальных инвестиций. Это с нашими-то дырами в бюджете…
Законопроект №2655 «Про хмарні послуги» прошедший в июне 1-е чтение в Верховной Раде, прочно застрял в недрах комитета по цифровой трансформации, судьба его пока туманна.
МинЦифра так и не включила стратегию Cloud First в список официально продвигаемых приоритетов, хотя ДіЯ изначально создавалась как облачная система и сама по себе служит ориентиром для многих руководителей в гос. ИТ служб.
В ДССЗЗИ (Госспецсвязь) также пока дальше ритуальных деклараций не пошли. Одно из заявлений о возможности признать датацентры (и облачные в т.ч.) объектами критической инфраструктуры страны при таком всеобщем молчании может испугать больше, чем обрадовать.
И всё же, несмотря на все задержки и даже апатию, госсектор продолжает движение в сторону облаков. Потенциал этого сегмента огромен и в самом деле может толкать вперёд остальной рынок.
Вишня на нашем торте-2020
В ноябре проскочило сообщение о видео-встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом компании Microsoft Брэдом Смитом.
Выдержка из официального релиза: «…Глава государства поблагодарил Брэда Смита за анонсирование внедрения в Украине программы облачного сервиса, поскольку она дает большие возможности для построения в стране инфраструктуры для размещения центров обработки данных…»
Ей-богу, это первый президент, который смог выговорить «облачный сервис». Плюс ему в карму за это. Раньше, бывало, всё больше про информатизацию было. Ну и поручкаться с шефом Microsoft еще ни одному «очільнику» не удавалось, пусть даже и через экран.
По-моему, лучше бы нашему президенту поговорить с нашим же ИТ комьюнити. С сообществом, которое давно и успешно вкладывает огромные деньги в ту самую инфраструктуру, создаёт и датацентры, и облака, и ещё многое другое. Наверное, это технически сложно - Смит один и потому большой, а нас много и на экране мы будем выглядеть мелкими бульками, т.е. несолидно и без хаудуюду. Ну и ладно, а нам за это Xbox будет, правда, вместо датацентров.
Рынок облаков в 2020 г. Выводы
- Экономические потрясения, нестабильность курса гривны усиливают позиции облачных сервисов по сравнению с традиционными CapEX-ориентированными сегментами ИТ рынка. Другими словами, одним из сильнейших стимулов к развитию и модернизации в Украине является угроза, ухудшение, кризис. Кстати, это утверждение касается, по-моему, вообще всей экономики страны.
- В условиях «большой качки» украинские облачные операторы наращивают свои доли рынка значимо быстрее зарубежных коллег. Наша быстрая реакция на проблемы, способность осознавать и переваривать их лучше иностранцев – результат долгих тренировок. Да репутационно украинские провайдеры явно выросли за последние годы.
- Главной технологической опорой ведущих украинских операторов является платформа от VMware – американского производителя облачного ПО мирового класса. Кстати, во многом технологии VMware позволяют огромному количеству независимых операторов по всем мире успешно противостоять экспансии практически полностью закрытых (проприетарных) программных платформ от таких гигантов как AWS или Microsoft Azure. Множество потребителей голосуют своими деньгами за надежность и богатую функциональность сервисов на базе софта VMware. В этом отношении облачные сервисы, производящиеся в Украине, ничем не уступают по свойствам и качеству сотням аналогичных облаков в десятках стран мира. Это к разговору о том, что украинские облака ни в какое сравнение с настоящими американскими не идут.
- Облака, похоже, уже стратегически выиграли в борьбе за внимание и благосклонность потребителей. И 2020 г. стал в этом отношении переломным для Украины. Собственные инфраструктуры никуда не денутся, но все рассуждения о современных ИТ платформах без учета облачной компоненты уже несостоятельны.
- Наступающий 2021 г. будет трудным для всей страны и как сложатся обстоятельства на нашем ИТ рынке, не может угадать никто. Прогноз для облачных сервисов выглядит на этом фоне очень позитивно. Очевидно, объем облачного рынка будет увеличиваться при любых экономических сценариях в Украине, а прирост на 23-25% выглядит вполне реалистично.