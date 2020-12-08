Рынок облачных сервисов в Украине в 2020 году

Максим Агеев, генеральный директор компании De Novo

В прошлом декабре я впервые оформил в текст свое понимание и оценку рынка облачных сервисов в Украине. Увидеть полную картину раньше, чем через полгода после завершения периода очень сложно. Позднее мы обнаружили необходимость корректировки наших расчетов. Прежде всего, моя оценка доли разработчиков ПО (аутсорсеров) оказалась очень завышенной, а факт 4-го квартала получился немного лучше моих ожиданий. Более чем качественная и глубокая работа по сбору и анализу всех доступных данных, проделанная изданием «Сети и Бизнес» (№112, июль 2020 г.), выровняла общую картину.

С учетом всех вводных в качестве базы для нового обзора я буду использовать данные СиБ.

Облака в Украине. Что было перед 2020 г.

Объём рынка облачных сервисов класса IaaS (Инфраструктура как Сервис) в 2019 г. составил порядка 29 млн долл. с годовым приростом по сравнению с 2018 г. +45%. Подчеркну, что пересчёт всех показателей в долларовый эквивалент имеет важное значение для формирования правильной точки зрения в такой волатильной экономике как Украина. Так, в 2019 г. резкое укрепление гривны по 2-м полугодии прибавило 7÷8 процентных пунктов к общегодовой динамике.

Важным событием стала более высокая динамика роста украинских операторов (UA) по сравнению с международными (MNC). «Националисты» сломали действовавший до этого тренд на сжатие свое доли и подвинули «международников» на 5-6 процентных пунктов, установив новое соотношение 35 (UA)/65 (MNC). Ожидания от наступающего 2020 г. были самые оптимистичные.

Украинский ИТ рынок в 2020 г.

Под термином «украинский ИТ рынок» я подразумеваю объем товаров и услуг, относящихся к ИТ сфере, приобретаемых и потребляемых компаниями, предприятиями, госсектором и частными лицами на территории Украины. Это означает, что в данном случае разработка ПО на экспорт (потребители за пределами Украины) вынесена за рамки расчетов.

Коротко об украинском ИТ рынке: 2020-й - год обвальный.

Полной картиной сейчас не обладает никто, но я предполагаю, что объем продаж ИТ товаров и услуг в Украине снизится в 2020 г. на рекордную глубину, разброс оценок от -20% до -35%. По-моему, похожая яма была только в 2015 г. Аналитические обзоры, опросы участников и подведение итогов еще впереди, но факт глубоких структурных изменений и потрясений на нашем ИТ рынке налицо.

Более чем вероятно, что по объёму выручки облачные сервисы почти догнали продажи серверов и систем хранения данных промышленного класса. Это немыслимо было представить еще 2-3 года назад.

Рынок облаков в 2020 г. Общие показатели

В марте вместе с объявлением карантина начал проседать курс доллара. Дальше ситуация перестала быть хоть как-то прогнозируемой и рынок перешел в режим движения вслепую.

Коротко о рынке облаков: умеренный рост. Ниже ожиданий большинства провайдеров, но значимо лучше, чем у системных интеграторов и классических реселлеров «железа».

«– Вы-то как себя сейчас чувствуете, Анатолий Ефремович?

– По сравнению с Бубликовым неплохо... – печально пошутил Новосельцев»

Я считаю, что по итогам 2020 г. рынок IaaS вырастет на 15÷16% и преодолеет планку 33 MUSD. При этом потери рынка в долларовом эквиваленте достигли 9÷10%, т.е. если бы гривна не просела так сильно, то годовой прирост облачного рынка составил примерно 25%. Прогнозируемый результат выглядит не просто хорошо, а блестяще по сравнению с общим экономическим спадом на 6%.

Крайне сложно оценить объемы платежей, осуществляемых украинскими потребителями за пределами Украины. Практически вся эта «невидимая» часть отходит зарубежным операторам (глобальным и региональным). Но по косвенным признакам и мозаике обрывочной информации картинка всё же проступает.

Исходя из всего объема имеющихся данных, украинские операторы облачных услуг продолжили отвоевание рыночной доли у «международников». Суммарная выручка украинских операторов почти наверняка превысит уровень 12 млн долл. Мой прогноз соотношения рыночных долей UA/MNC = 37/63.

Сотни украинских предприятий подтвердили своим поведением, что облачная модель потребления ИТ сервисов выгоднее, эффективней и лучше не только в период хорошего бизнес-роста, но даже в условиях максимальной экономической турбулентности.

Похоже, сектор небольших потребителей, а с ними и обслуживавшие СМБ операторы несут наиболее чувствительные потери. Кризис жестоко расправляется со слабыми игроками.

Позиции основных игроков

В целом, рейтинг операторов, определяемый по объемам выручки, никак не изменился за последние два года.

Место №1 по-прежнему занимает облако Microsoft Azure. Развитая система продаж, сеть местных партнеров и большие исторические связи в корпоративном секторе Украины – очень веские причины для лидерства. При этом, MS Azure по нашим наблюдениям покажет невысокую динамику годового роста – вряд ли более 12%.

Место №2 остается за компанией De Novo. Сильные позиции как в государственном секторе, так и на рынке частных крупных компаний в комбинации с высоким уровнем компетенций в технологиях VMWare позволяют De Novo претендовать на желтую майку лидера уже в 2021 г.

Место №3 мы отдаем компании AWS, хотя львиная доля продаж этого гиганта в Украине просто не видна, а потому трудно оценима. Видимая же часть продаж выглядит намного хуже, чем у большинства лидирующих провайдеров. На мой взгляд, слабым местом AWS есть близкая к нулю система оффлайновых продаж и коммуникаций с потребителями на месте.

Место №4 принадлежит Gigacloud. Это второй по размеру украинский оператор с диверсифицированной клиентской базой, оперирующий облаками на двух гипервизорах. Gigacloud в паре с De Novo контролируют ¾ гос. сектора и под 30% всего рынка IaaS.

На место №5 претендуют сразу два зарубежных провайдера – Google Cloud Platform и латвийский TET. Кто победит, станет ясно весной 21-го. Лично я ставлю на GCP, чей рост в 2020 г. выглядит просто феноменально, об активных же действиях латышей я в последнее время ничего не слышал.

Далее идет разношерстная группа украинских и зарубежных облаков – Ucloud, Hetzner, Воля, Парковый, Tucha, польские и немецкие игроки. По нашей информации, многие из этих операторов, обслуживавших небольших клиентов из Украины, не смогли значимо прирасти, а то и просели в выручке по сравнению с 2019 г. Особняком стоит, пожалуй, только Ucloud, показавшая хорошую динамику и роста, и маркетинговой активности в уходящем году.

Наша оценка совокупной доли этой «группы в полосатых купальниках» - порядка 20%.

В заключение, пара слов о двух гигантах мобильной связи, заявивших годом ранее о желании выйти на рынок облачных сервисов Украины – Vodafone и Киевстар. Эти заявления в самом деле несли привкус угрозы сложившемуся положению и расстановке сил.

Спустя год результаты обоих грандов пока не впечатляют. Истинных причин такого буксования я не знаю, но со стороны предложения обоих выглядят как copy-paste тарифных планов для мобилок молодежи.

Интересно, что за все годы облачного бизнеса в нём никак не преуспел ни один из больших телеком-провайдеров Украины, хоты подходов к «облачной штанге» было немало. Как говорится, мы не даём кредитов, а вы не торгуйте семечками.

Рынок облаков в 2020 г. Государство

В 2019 г. госсектор показал впечатляющий рост более 65% с общим объемом 1,7 MUSD. Появление МинЦифры, публичное обсуждение сначала самой идеи, а потом и законопроекта Cloud First – эти и многие другие события сулили большие перемены.

В 2020 г. госсектор подтвердил статус самого быстрорастущего сегмента в потреблении облачных сервисов – не менее 60% в долларовом эквиваленте, а объем продаж должен составить 2,7-2,8 млн долл. Государственные потребители выполняют роль небольшого, но шумного локомотива, самим своим существованием повышающего общий уровень доверия к облакам в стране и даже частично компенсирующего проседание сбыта на других участках.

Но интересно другое: почти весь рост обеспечен существовавшими ранее потребителями, где львиная доля принадлежит государственным и коммунальным предприятиям. Т.е, новых заказчиков в 2020 г. раз-два и обчёлся, а увеличение объемов потребления объясняется бурным ростом самих ИТ систем и обрабатываемых в них данных. Нефтегаз, Прозорро, ДіЯ, E-Health (НЦЗУ), МВД, киевское КП «Информатика», Укрпочта и еще 2-3 заказчика – вот и весь круг поклонников облачной модели. Вся остальная часть гос. потребителей продолжает эксплуатировать старый подход к ИТ.

Круглый стол, организованный De Novo пару месяцев назад, показал, что большинство государственных ИТ менеджеров по-прежнему полны страхов и недоверия по отношению к облачным сервисам. Хотя звучали и другие объяснения, например, нелюбовь Минфина к чему-либо помимо капитальных инвестиций. Это с нашими-то дырами в бюджете…

Законопроект №2655 «Про хмарні послуги» прошедший в июне 1-е чтение в Верховной Раде, прочно застрял в недрах комитета по цифровой трансформации, судьба его пока туманна.

МинЦифра так и не включила стратегию Cloud First в список официально продвигаемых приоритетов, хотя ДіЯ изначально создавалась как облачная система и сама по себе служит ориентиром для многих руководителей в гос. ИТ служб.

В ДССЗЗИ (Госспецсвязь) также пока дальше ритуальных деклараций не пошли. Одно из заявлений о возможности признать датацентры (и облачные в т.ч.) объектами критической инфраструктуры страны при таком всеобщем молчании может испугать больше, чем обрадовать.

И всё же, несмотря на все задержки и даже апатию, госсектор продолжает движение в сторону облаков. Потенциал этого сегмента огромен и в самом деле может толкать вперёд остальной рынок.

Вишня на нашем торте-2020

В ноябре проскочило сообщение о видео-встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом компании Microsoft Брэдом Смитом.

Выдержка из официального релиза: «…Глава государства поблагодарил Брэда Смита за анонсирование внедрения в Украине программы облачного сервиса, поскольку она дает большие возможности для построения в стране инфраструктуры для размещения центров обработки данных…»

Ей-богу, это первый президент, который смог выговорить «облачный сервис». Плюс ему в карму за это. Раньше, бывало, всё больше про информатизацию было. Ну и поручкаться с шефом Microsoft еще ни одному «очільнику» не удавалось, пусть даже и через экран.

По-моему, лучше бы нашему президенту поговорить с нашим же ИТ комьюнити. С сообществом, которое давно и успешно вкладывает огромные деньги в ту самую инфраструктуру, создаёт и датацентры, и облака, и ещё многое другое. Наверное, это технически сложно - Смит один и потому большой, а нас много и на экране мы будем выглядеть мелкими бульками, т.е. несолидно и без хаудуюду. Ну и ладно, а нам за это Xbox будет, правда, вместо датацентров.

Рынок облаков в 2020 г. Выводы