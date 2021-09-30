Семь критериев превращения Киева в здоровый город

Владимир Клименко, банкир, глава наблюдательного совета ПАТ "Укринком", глава благотворительного фонда "Сила єдності"

По украинским меркам Киев является мегаполисом. В столице и городах-спутниках живет самое большое количество людей, наиболее высокая концентрация финансов и экономической активности. Однако же Киев все никак не побеждает в рейтинге лучших для жизни городов Украины (проводимый Международным республиканским центром). В этом году первое место заняла Винница.

В чем проблема Киева?

В своем прошлом тексте я рассказывал о проблеме пригородных поездов в Киеве. Теперь делюсь своим мнением о общих проблемах города, которые необходимо разрешить в ближайшем будущем, дабы Киев превратился из просто мегаполиса в город, комфортный для жизни.

Я переехал в Киев в 1986 году, и считаю себя киевлянином, пускай и не коренным. Все мои успехи в бизнесе и достижения взрослой жизни произошли в столице. Мое мнение базируется на опыте 35 лет проживания в Киеве, в разных частях города и пригорода. Когда в конце восьмидесятых жили на Виноградаре, мы с семьей высадили возле многоквартирного дома около сотни деревьев. Приятно проезжать мимо и видеть, что они растут до сих пор.

Не зная науки создания городской среды, мы руководствовались принципом “хотим, чтобы было красиво и комфортно”. Уже существенно позже я заинтересовался вопросом улучшения окружающего мира с точки зрения мирового опыта.

Безусловно, если каждый житель Киева высадит хотя бы одно дерево, перестанет мусорить на улицах и будет парковать свой автомобиль в согласии с ПДД и уважением окружающих, то городская среда улучшится. Но нам нужно договориться о системе оценки эффективности городской и районных властей.

Критерии оценки я обнаружил у норвежского урбаниста Костаса Моуратидиса. Я согласен с этим списком, и считаю, что горожанам следует взять его на вооружение в вопросах создания качественной среды.

Это семь критериев для превращения Киева в здоровый город.

1. Передвижение по городу. Я говорю о покрытии города станциями метрополитена, наземным электрическим транспортом — троллейбусы, электробусы, трамваи. Обязательной интеграции города со спутниками через пригородные электрички. Ключевую роль играет качество дорог для быстрого и безопасного движения автомобилей, доступность для маломобильных людей и пешеходов в целом.

2. Досуг. Самый разный - от физического до умственного. Как городская среда помогает нам находить время для спорта, увлечений и хобби. Насколько эти активности разнообразны, насколько легко или наоборот сложно к ним подключиться, есть ли значимый порог входа для занятия досугом, или же он доступен для каждого.

3. Работа и бизнес. Горожанин Можем ли мы найти работу или снять в аренду помещение для своего бизнеса неподалёку от дома, или же нам нужно за этим ехать в противоположную часть города. Позволяют ли регламенты землепользования развиваться широкому спектру бизнеса и находить занятость на любой вкус или нет. Я добавляю сюда прозрачную фискализацию, доступность банковских кредитов для малого и среднего бизнеса.

4. Социальные отношения. Как локальные, так и глобальные. Я говорю о возможности проводить собрания собственников жилья, дружеские встречи во дворе, возможность обмениваться мнениями и идеями. Городская среда должна стимулировать совместную и индивидуальную активность. Это способствует возникновению новых семей, новой дружбы и бизнеса. Все перечисленное построено на доверительных отношениях между людьми. Для их возникновения и требуется среда.

5. Благополучие жителя. Житель высокоразвитого города доволен своим домом, районом и городом. Речь идет о качестве постройки, благополучии и удобству придомовой территории, доступности общественного транспорта, приятельской связью с соседями по лестничной клетке. Если вы знакомы с соседями, под домом растут деревья и нет стихийной парковки, а доступность общественного транспорта разрешает добираться в другие части города, то считайте себя благополучным жителем.

6. Эмоциональные переживания. Нависающие над головами многоэтажки, шумовое загрязнение, грязный воздух, агрессивные прохожие, малое количество деревьев приводят к стрессу. И наоборот. Удовольствие прогуляться в комфортном парке, благодарность за тишину по окончании рабочего дня, дружелюбные соседи повышают настроение и помогают качественной жизни.

7. Психологическое и физическое здоровье. Городская среда не должна помогать развитию диабета, ожирения, сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний. Житель города требует доступ к здравоохранению и здоровому отдыху за пределами города — в рекреационных зонах и парках.

Добавлю, что начинать можно с малого. Наш офис расположен на Вознесенском спуске. Предлагаю почистить и покрасить фасады на исторических домах вокруг Львовской площади. Потому что на эту запущенность стыдно смотреть. Для начала потребуется помощь города или района. Нужно понять, сколько и какой краски требуется, как происходит процедура согласования покраски и так далее.

Историческая часть города, где наверху жили князья, а внизу образовался первый в Киеве рынок, вызывает эстетическую тоску. Начнем с малого — помоем и покрасим фасады. Кроме того, необходимо собрать всех уличных художников, и вместе с городской властью выделить для них конкретную территорию для творчества. Нельзя разрисовывать исторические здания в центре мегаполиса. За исключением муралов. Они бывают красивые.