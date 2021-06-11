Три угрозы для украинского банковского рынка

Владимир Клименко, банкир, глава наблюдательного совета ПАТ "Укринком", глава благотворительного фонда "Сила єдності"

По моему мнению, банковский рынок Украины находится не в лучшем своем состоянии. Для этого существует ряд причин, которые влияют как на привлекательность украинского рынка для зарубежных инвесторов, так и на его стабильный рост.

Ключевая суть банка в перераспределении средств на рынке. Избыточные средства из одного типа бизнеса приходят в банк в формате депозита, и уходят в формате кредита тем, кому они нужны в моменте времени. Но для гарантирования больших кредитов, исчисляемых в миллионах, десятках и сотнях миллионов, требуются гарантии возврата средств.

Банк — главный источник заемных денег для физических и юридических лиц, а оттого банковский сектор напрямую влияет на состояние макроэкономики Украины. Потому ему следует внимательно и результативно реагировать на возможные угрозы.

Кредитные риски во время экономического спада

Пандемия COVID-19 вызвала прогнозируемую стагнацию бизнеса в сфере обслуживания. Кафе и рестораны, кинотеатры и концертные агентства, спортивные клубы и торговые центры вынужденно прекратили или сократили свою деятельность. В результате чего столкнулись с проблемой обслуживания своих кредитов.

В том числе значительно снизился спрос на аренду коммерческой недвижимости классов А и В, потому что часть кафе, ресторанов и магазинов закрылась, а многие сотрудники не вернулись в офисы со своих домашних рабочих мест.

Выжили сильнейшие, но рынки сервиса и коммерческой недвижимости находятся в турбулентном состоянии. Причем, в глобальном масштабе. Консалтинговая компания Deloitte определила основные риски, с которыми придется столкнуться банкам в ближайшие два года. Консультанты опросили представителей 57 финансовых учреждений по всему миру. 20% респондентов назвали кредитный риск наиболее важным типом риска для своих банковских учреждений в течение следующих двух лет.

Несовершенное банковское право

Для улучшения банковского климата, необходимо имплементировать евродирективы в наше законодательство. Директива ЕС — это правовой акт, принимаемый Европейским парламентом, Советом Европейского Союза или Европейской комиссией. Принятие директивы является обязательным для стран-членов ЕС и желательным для государств, стремящихся в Евросоюз.

Замечу, что приведение украинской законодательной базы в соответствие с европейской — требование в рамках Ассоциации с ЕС, под которым подписался Кабинет министров Украины 25 октября 2017 года, утвердив план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В плане есть пункт 613, указывающий на необходимость имплементации в Украине директивы ЕС 2014/59 для совершенствования процедур оздоровления и вывода банков с рынка. Она позволяет банкам после погашения своих задолженностей и возвращения ликвидности, продолжать заниматься финансовой деятельностью.

В настоящее время отношения между государством и коммерческим банком односторонние. В случае разрыва ликвидности, банк могут лишить лицензии и отправить на ликвидацию, не дав возможности восстановить ее.

Финтех

Считать финтех-компании полноценной угрозой все же не стоит. Но те банки, которые останутся во вчерашнем дне и “прозевают” технологическую эволюцию в финансовом деле, в долгосрочной перспективе окажутся не у дел.

Финтех-компания для банка — помощник, позволяющий ему автоматизировать рутинные процессы, оптимизировать маркетинг и коммуникации с клиентами, снизить издержки. В обозримом будущем на рынке потребительских банковских услуг будут процветать лишь банки, интегрированные с финтех-продуктами. Угроза для банка заключается в том, что он вынужден реагировать на запросы аудитории. Вернее — угроза превращается в возможность, за счет быстрой реакции на современные вызовы вырваться вперед в конкурентной борьбе. Пока консервативные банки содержат свои физические отделения, современное банковское учреждение делает жизнь своего клиента комфортнее.

Если клиент желает пользоваться приложением для коммуникаций, подключения новых инструментов и услуг, то банк обязан их предоставить. К тому же, самому банковскому учреждению следует обратить свое внимание на скоринг данных о пользователе, оптимизировать издержки за счет SaaS-решений, нанять на работу специалиста в data science, разработать интерфейс коммуникации с клиентом (возможно, используя искусственный интеллект и дополненную реальность).

Финтех-компания — это надстройка, а банк — это базис (фундамент). Следовательно, не стоит возлагать на финтех-компании особенные надежды и наделять их теми полномочиями, с которыми они не справятся. Но сотрудничать с ними нужно обязательно.

Кстати, диджитализация банков обязательно приведет к сокращению физических отделений. Например, глобальный игрок Standard Chartered сократил свою сеть с 776 до 400 отделений в 2020 году.