Микрофинансовый удар по банковскому рынку

Владимир Клименко, банкир, глава наблюдательного совета ПАТ "Укринком", глава благотворительного фонда "Сила єдності"

Бурный рост микрофинансовых организаций — симптом болезни банковского рынка.

В двухтысячные годы тема микрокредитования входила в топ обсуждаемых по всему миру. О ней писали в СМИ, разговаривали на правительственном уровне и обсуждать в кругу экономических экспертов. В 2006 году бангладешский банкир Мухаммад Юнус даже получил Нобелевскую премию за изучение и внедрение микрокредитования.

Правда, в последствие оказалось, что глобально микрокредитование редко используется заемщиком в качестве старта для своего бизнеса. Полученные взаймы деньги он тратит преимущественно на собственные нужды (покупку товаров первой необходимости, семейные мероприятия, выплату предыдущих кредитов).

Обозреватель The Guardian Мадлен Бантинг своей статье о работе Юнуса задавалась вопросом, не является ли микрофинансирование "неолиберальной сказкой", которая лишь на словах звучит, как способ побороть бедность через кредитование малого бизнеса. А на деле — загоняет человека в долговую яму, из которой он может не выбраться до конца жизни.

К слову, Юнус имеет свой банк Grameen Bank, который как раз сфокусирован на выдаче микрокредитов. Потому, полученную им Нобелевскую премию можно считать очень красивой рекламной кампанией его услуг.

В 2000-х в мировой прессе было много историй успеха, случившегося с небогатыми людьми, воспользовавшихся микрокредитованием. Но по словам Эстер Дюфло, экономиста, исследователя и профессора MIT, было мало фактических доказательств, которые подтверждали бы это. Группа иследователей, которую возглавила Эстер, накопила данные и истории из различных частей мира, проанализировала результаты нескольких полевых экспериментов в совокупности, а не как отдельные специфические истории.

Выяснилось, что значимый эффект от микрокредитования отсутствовал. Оно не ухудшало ситуацию, но и не меняло жизнь обычного человека к лучшему. Наибольшую выгоду от микрокредитов смогли получить те заемщики, у кого уже было свое дело, но для большинства эффекта не было. Под большинством подразумеваются как раз те люди, которые тратили заемные микро деньги на личные нужды.

В Украине рынок микрофинансовых услуг процветает. В каждом городе есть вы без проблем найдете МАФы, в котором вам предлагают быстрые деньги до зарплаты без особенных затруднений. Достаточно паспорта и кода, чтобы получить несколько тысяч гривен. В обмен на такую услугу вам придется выплатить сотни процентов годовых.

В аналитическом материале Liga о рынке микрокредитования сказано, что в 2016-2019 годах микрофинансовые организации ежегодно удваивали объемы выдачи кредитов. Основной причиной называют банкротство ряда крупных розничных банков (благодаря чему небанковский рынок получил серьезную подпитку качественными кадрами) и закон об электронной коммерции (осень 2015-го), что дало серьезный толчок для компаний, которые выдавали кредиты онлайн. Банкротство банков прямо связано с очисткой банковского рынка Украины в 2015-2016 годов, в результате которого вместе со спорными учреждениями банковскую лицензию отобрали и у приличных людей.

Пик микрокредитования пришелся на 2020 год, когда финкомпании выдали займов на 88,6 млрд грн. Из частных бесед с игроками рынка мне известно, что примерно половина всех их заемщиков — системные. С определенной периодичностью они берут быстрые деньги вдолг. В большинстве своем — это люди с доходом ниже среднего, среди них немало и откровенно бедных граждан. Случаются люди с зависимостями, но таким деньги дают реже, потому что влиять на них крайне сложно.

По состоянию на 31 декабря 2020 в Украине действует 1020 финансовых компаний (из которых около 40% по факту не работают), а банков, замечу, чуть больше 70. Рекорд годичной ставки в украинской МФО, который я обнаружил, составляет 1095%. С января 2021 года заемщикам МФО разрешили пользоваться инструментами защиты, предусмотренными Законом "О потребительском кредитовании". А именно — МФО обязан указывать в рекламе размер фактической годовой ставки, не имеет права изменять процентную ставку после заключения договора и так далее.

Проведите эксперимент. Посмотрите рекламу МФО на улицах и в интернете. Находите там реальные процентные ставки на год? Уверен, что в большинстве случаев вы ничего не увидите. Принципиально микрокредитование в Украине стало следствием двух причин: снижения количества розничных банков и медленного макроэкономического роста. Простыми словами. Бедному человеку некуда податься за небольшим потребительским кредитом. В банке ему кредит не дадут, потому что современному украинскому банку бедные не нужны. Ему нужно торговать ОВГЗ и сотрудничать с крупным или средним бизнесом.

МФО — это диагноз финансовой и банковской системе Украины. Вместо развития розничного банковского кредитования, открытия для государства формата “кооперативных банков” (как в Польше), у нас процветает жульничество с процентами, в результате которого бедные люди становится рабами серых схем. Плохо всем.

Государству рано или поздно придется что-то с этим делать. Банкам ввиду усложненной процедуры выдачи микрокредитов сложно конкурировать с киосками возле метро и рекламой на пиратских киносайтах. Заемщики, ввиду острой нужды денег и отсутствия критического мышления, страдают больше остальных. Половина всех клиентов микрофансовых организаций (тех, которые возвращаются за повторыми кредитами) сидят в долговых ямах.

Какое решение?

Как в 2015-2016 годах очистили банковский рынок, так сейчас следует очистить рынок МФО. А микрофинансирование для потребительских и предпринимательских нужд возложить на кооперативные банки, как в Польше. Это небольшие банки (работающие в пределах ОТГ, если говорить на примере Украины), выдающие небольшие деньги фермерам и малым предпринимателям.