Как Киеву стать агломерацией?

Владимир Клименко, банкир, глава наблюдательного совета ПАТ "Укринком", глава благотворительного фонда "Сила єдності"

Ежедневно в Киев приезжает около 450 тысяч жителей из пригородов. Это по словам бывшего главы “Укрзалізниці” Жмака, и я склонен ему верить. Причем, только 77 тысяч из них приезжают в железнодорожном транспорте. Остальные — в маршрутках и автомобилях.

Здесь вспоминается “знаменитая” перестрелка между маршрутчиками в Броварах, “решавших” свои конкурентные споры среди белого дня при помощи оружия. Непрозрачный рынок пригородных маршруток, а также — общее негативное экологическое состояние Киева и его городов-спутников — следствие слаборазвитого железнодорожного транспорта.

В 2019 году Киевская область впервые в истории обогнала Киев по темпам строительства жилья. Десятки тысяч нового жилья появляются в Броварах, Гатном и Коцюбинском, Вышгороде и Вишневом. Деловая активность при этом сосредоточена в Киеве, что заставляет жителей Ирпеня (население около 60 000), Вишневого (42 000), Бровары (108 000), Боярка (36 000) и других городов ездить в столицу на работу.

Киев превращается в агломерацию, а города вроде Броваров и Боярки со временем станут его районами и массивами. Это необратимый процесс, требующий срочного решения транспортного вопроса. Расскажу о своем личном примере.

Я езжу в офис на Львовской площади из Жорновки, села, расположенного возле Боярки. Путь из дома в офис на автомобиле у меня занимает полтора-два часа. Я бы с радостью ездил на электричке. Приезжал бы в Боярку на авто, ставил его на охраняемый паркинг, садился в поезд и через 20 минут был в Киеве.

Большинство жителей Боярки, соседних сел, да и вообще — городов-спутников Киева — выбрали бы комфортный железнодорожный транспорт. Я убежден. Потому что человеку по природе свойственно стремиться к комфорту. Он ездит в дурно пахнущих и аварийных маршрутках потому, что у него нет выбора. Отсутствие развитого пригородного сообщения — это вопрос кражи времени у людей (которые тратят десятки часов в неделю, чтобы добраться из дома на работу, и обратно), вопрос загазованности города и пригородов (каким экологическим стандартам соответствуют маршрутки?), вопрос антигуманного и анти стратегического развития киевской агломерации.

Из Боярки в Киев ежедневно въезжает порядка 27 тысяч человек, по данным исследовательской компании А+С Україна, то есть, подавляющее число населения. Как житель соседнего села, я понимаю причину. В городе практически нет деловой активности, и он является удаленным от Киева депрессивным (поезжайте — посмотрите) жилмассивом.

В Лондоне сеть пригородных поездов (Outground) связана с метрополитеном (Underground) и насчитывает более 100 станций в Большом Лондоне (агломерации). Большой Киев в смысле транспорта представляет собой хаотическое движение не связанных друг с другом метро, пригородных поездов и маршруток. Киев в прямом смысле не готов стать агломерацией, пока он не способен упорядочить и привести в системный цивилизованный вид свою транспортную систему.

У железной дороги есть три ключевых преимущества перед маршрутками и автобусами: точный график движения, комфорт, надежность. Не буду углубляться в детали, которые все понимают. Как минимум, “железка” не зависит от пробок и ее можно связать со станциями метро. Фактически, киевский метрополитен за счет пригородных электричек можно продолжить в Боярку, Вишневое и другие города-спутники, организовав удобные пересадочные станции на Центральном вокзале, Петровке. Это положительно скажется на деловой активности и экологическом состоянии города. Если добавить к этому скоростной трамвай от Троещины до Подола и дальше, то мы не узнаем Киев.

Автомобилисты тоже выиграют. Поток разваливающихся маршруток уменьшится, часть людей пересядет из личных авто в железнодорожный транспорт. Почему? Потому что, повторюсь, я езжу в город в автомобиле, но могу ехать в пригородном поезде. И многие владельцы авто из пригорода вынуждены быть таковыми, так как это более безопасный вид транспорта, чем маршрутки.

"Укрзалізниця" пытается запустить проект City Express, чтобы связать пригороды с Киевом. Они заявляют, что железнодорожное сообщение с городом должны получить Буча, Ирпень, Вышгород, Бровары, Борисполь, Подгорцы, Мироновка, Вишневое, Боярка, Васильков и Белая Церковь. Говорят, что обновят подвижный состав (возле Киева ездят вагоны Рижского завода, построенные в семидесятых годах и изношенные на 95%) и закупят новые поезда.

В Киеве существует шесть железнодорожных разъездов, каждый из которых требует обновления инфраструктуры, подвижного состава и т.д. Для создания комфорта в вагонах должны быть кондиционеры и отопление, туалеты и нормальные мягкие сидения. Как минимум, они должны быть не хуже вагонов метро и ездить с короткими интервалами (до 10 минут в утренние и вечерние часы пик). Важно, чтобы из самых крупных пригородов (Боярка, Ирпень, Бровары) организовали прямые рейсы в Киев и обратно.

Развитие пригородного транспорта — еще одна точка роста для Киева и Украины. Во-первых, сотни тысяч людей освободят часть своего времени (которое тратят на перемещение в маршрутках) и смогут потратить его с пользой. Во-вторых, снизится нагрузка на автомобильные дороги и уменьшатся пробки. В-третьих, поднимется деловая активность, ведь все большие города цивилизованного мира заинтересованы в предоставлении качественного транспорта своим жителям, которые возвращают вложенные в него средства, в том числе — через налоги (лучше работают — больше зарабатывают — больше налогов для города и страны).

Системное развитие транспортной системы поможет макроэкономике государства, если говорить о строительстве и локализации подвижных составов. Многие комплектующие можно делать в Украине, тем самым, создавая новые рабочие места и генерируя валовую прибыль внутри государства. Появится работа для банков, которые смогут кредитовать оператора пригородных поездов, производителей и локализаторов подвижных составов.

Обнадеживает новость о заключении договора между "Укрзалізниця" и Deutsche Bahn Engineering&Consulting о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. Надеюсь, что, как и заявлено, с 2022 года немцы возьмут под управление эти перевозки.

Сплошные плюсы.