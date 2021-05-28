Банковский мир и государство Украина

Владимир Клименко, банкир, глава наблюдательного совета ПАТ "Укринком", глава благотворительного фонда "Сила єдності"

Верховная Рада поддержала законопроект об усовершенствовании механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков. Почему этот законопроект важен для рынка в настоящем и будущем времени?

Банк, как институция, играет ключевую роль в макроэкономике. Он занимается перераспределением капиталов между частными и юридическими лицами, и целыми отраслями. С одной стороны они аккумулируют временно свободные деньги одной стороны (физической или юридической), чтобы передать их другой стороне, которой эти деньги нужны.

Чтобы вы взяли ипотеку в банке, для начала нужно, чтобы этот банк взял у кого-то его свободные деньги и дал вам. Этим лаконичным примером я говорю, что представить экономические отношения между субъектами без банков невозможно. Нет банков — нет экономики. Потому к банковскому праву нужно относиться тщательно и внимательно.

Подержанный Радой законопроект №4546 предполагает усовершенствование механизма сохранения активов банка в случае вывода его с рынка, возможность "мировых" соглашений и удовлетворения требований как можно большего количества кредиторов обанкротившихся банков.

Это первый шаг для организации конструктивного диалога между банком и Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Ведь принято считать, что все выведенные с рынка в 2015-2016 годах банки действовали с корыстным и злым умыслом в отношении своих вкладчиков. Типичный пример таких действий — банк принимает депозиты у физических и юридических лиц (зачастую под огромные проценты — 20-25-30 — чтобы клиент скорее расстался со средствами), и выдает кредиты своим фиктивным компаниям под залоги “мусорных” активов. Это классический пример мошенничества людей, которые называют себя “банками”.

Но пример нашего “Укринбанка” оказался иным. Наши проблемы начались с аннексией Крыма и оккупацией части Донецкой и Луганской областей. Там у нас было около 30% кредитного портфеля, который, понятное дело, перестал обслуживаться. Следом государственные предприятия стали выводить деньги из коммерческих банков (в том числе, из нашего). В сумме это привело к разрыву ликвидности, лишению банковской лицензии и нашей длительной судебной тяжбой с Фондом и НБУ.

24 февраля 2021 года Верховный суд Украины признал незаконной ликвидацию "Укринбанка". Суд отказал Национальному банку Украины в пересмотре решения Высшего админсуда от 2016 года об отказе НБУ И ФГВФЛ в кассации на признание незаконной ликвидацию банка. Постановление суда окончательно и не подлежит обжалованию.

Но что дальше?

А дальше нужно искать процедуру возвращения “Укринбанка” на рынок. Как вариант — "мировое" соглашение — разрешения этой патовой ситуации. Раз банк был выведен с рынка незаконно, то для того, чтобы в полной мере рассчитаться по всем своим обязательствам, ему нужно вернуть контроль над активами. Мы готовы к диалогу с государством в рамках поддержанного законопроекта. Но проблема на банковском рынке, вернее, в банковском праве.

На данный момент банки в Украине “зарегулированы”, точнее, их взаимоотношения с государством однобокие. С одной стороны — государство может забрать у банка лицензию, если тот утратил свою ликвидность. С другой стороны — если банк восстановит ликвидность, то государство не вернет его на рынок.

Банк всегда является проигравшей стороной в своем споре с государством. Ранее я говорил о том, что, для улучшения банковского климата, необходимо имплементировать евродирективы в наше законодательство. Во-первых, приведение украинской законодательной базы в соответствие с европейской — требование в рамках Ассоциации с ЕС.

25 октября 2017 Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Это постановление является своеобразной дорожной картой к исполнению обязательства привести украинское законодательство к стандартам Европейского Союза.

27 июня 2014 Украина ратифицировала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, чем отметила свой европейский путь. Напомню, что здесь не подписания этого соглашения в ноября 2013 года привело к трагическим событиям на Майдане и бегства из страны Виктора Януковича.

План мероприятий по выполнению условий состоит более чем из 1000 страниц. В каждой условия есть свой срок исполнения. Я обращаю ваше внимание на пункт 613, который указывает на необходимость имплементации в Украине директивы ЕС 2014/59 для совершенствования процедур оздоровления и вывода банков с рынка -

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN

Срок выполнения настоящей директивы прошел - 31 декабря 2019 года. Это означает, что на конкретном примере Украины на выполнила пункт условий Соглашения об ассоциации с ЕС.

Законопроект №6273 относительно имплементации указанной директивы подали на

рассмотрение Верховной Рады еще в 2017 году, а сняли с рассмотрения в 2019 Причем, в заключении Комитета ВР по вопросам европейской интеграции сказано, что он не противоречит праву Европейского Союза, а правоотношения, относящихся к сферы правового регулирования проекта закона, регулируются в том числе указанным директивой.

Почему эта директива важна?

С начала напомню, что директива ЕС - это правовой акт, принимаемый Европейским парламентом, Советом Европейского Союза или Европейской комиссией.

Она позволяет банкам после погашения своих задолженностей и возвращения ликвидности, продолжать заниматься финансовой деятельностью.

Двусторонние отношения между государством и банками выгодны всем сторонам, включая вкладчикам. Если банк выполняет роль перераспределением капиталов между частными и юридическими лицами, то он вправе рассчитывать на честные отношения с государством, которое, в свою очередь, должно быть заинтересовано в стабильном росте макроэкономических показателей.