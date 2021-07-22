Цифровизация как залог устойчивого развития энергетической отрасли

Дмитрий Осыка, директор по ИТ ДТЭК, руководитель программы цифровой трансформации MODUS

Глобальная пандемия коронавируса придала мощный импульс развитию цифровой экономики. Несмотря на то, что энергетика является достаточно консервативной отраслью, процессы цифровой трансформации не обошли стороной и ее. Как именно– расскажем на примере ДТЭК в материале ниже.

Программа MODUS по цифровой трансформации ДТЭК была запущена на старте 2019 года, а все проекты в рамках данной программы имеют горизонт планирования в 3-7 лет. Мы разделили процесс цифрового преобразования компании на три волны. Как раз проекты первой стартовали до пандемии COVID-19. Речь о цифровой трансформации направлений “Цифровая шахта”, “Цифровая логистика”, “Цифровая ТЭС”, “Цифровые сети” и “Цифровой HR”. Запуск второй волны совпал с распространением пандемии, однако в ДТЭК мы если и почувствовали ее влияние, то минимально: система работы за год была налажена и продолжила работать, согласно запланированного.

Наши проекты второй волны – это “Цифровое месторождение”, “Цифровая аналитика”, “Цифровые закупки” и “Цифровой офис”. Всего в стратегии программы MODUS – 11 направлений (третья волна – “Цифровые ВИЭ” и “Цифровой клиент”), и суммарно это более 30 проектов по цифровой трансформации. Отмечу, что только экономический эффект от внедрения технологий в ДТЭК к началу нынешнего года составил более 320 млн гривен. Для сравнения: 2019, наш первый год цифровой трансформации, мы завершили с экономическим эффектом 100 млн грн.

Эффективнее, безопаснее, быстрее

Цель нашей программы цифровизации – улучшить операционную эффективность, гибкость и управление бизнесом, условия безопасности на производстве, повысить понимание рынка и связи с клиентами. У энергетики Украины нет другого пути, помимо прохождения пути цифровой трансформации, чтобы стать конкурентоспособной и соответствовать вызовам времени.

За последние полтора года мы внедрили единую пока в стране подземную цифровую систему позиционирования в шахте “Юбилейная” на основе ранее запущенной инфраструктуры связи на базе Wi-Fi. Мы начали автоматически распознавать дефекты с помощью компьютерного зрения и лидарного сканирования сетей, что позволило повысить безопасность производственного процесса.

Следующий пример – в проекте “Ведение режима” в рамках “Цифровой ТЭС” мы диджитализировали процесс анализа работы энергоблоков, а именно создали систему подсказок машинистам с помощью инструментов и методов машинного обучения (искусственного интеллекта). Таким образом, с помощью технологий в режиме реального времени сейчас можно анализировать сотни параметров и рассчитать оптимальный режим на основе исторических данных работы энергоблока, и предоставлять машинистам подсказки, например, о том, где есть возможность экономнее использовать топливо. За два года работы этой системы в ДТЭК мы достигли экономического эффекта свыше 170 млн гривен.

Для “Цифрового месторождения” наша команда создает цифровой двойник месторождения, что позволит оптимально вести процесс моделирования и добычи, достигать максимальных результатов работы месторождения. В наш цифровой двойник входят гидродинамическая модель, модель многофазного движения флюида по стволу скважин, модель наземной сети сбора и модель углеводородной продукции. Их запуск позволит максимально раскрыть технологический потенциал, оптимизировать расходы и рационально разрабатывать месторождения.

Для цифровых сетей и проекта “Мобильные бригады” (этот проект также запущен и для “Цифровой ТЭС” и для “Цифровой шахты”) мы автоматизировали обслуживания обходными и ремонтными бригадами. Для этого разработали программный комплекс, позволяющий осуществлять планирование и постановку задач, ведение учета выполнения работ, списание материалов, оптимизацию маршрутов. Цифровой продукт состоит из мобильного приложения, а также модуля по планированию SAP MRS. Главными изменениями в процессе ведения ремонтных работ и осмотру оборудования стали отказ от бумажной отчетности и переход к системе планирования онлайн. Кроме простоты управления цифровыми запросами, вместо бумажных, в базе данных системы сохраняются и другие данные, например, фотофиксация повреждений, измерение и, конечно же, отчетность. На базе “ДТЭК Киевские электросети” мы получили возможность на 15% быстрее выполнять ремонты на сети, а, следовательно, сократить время пребывания клиентов без света во время аварийных отключений.

Цифровой рывок ВИЭ

Возобновляемая энергетика – наиболее молодая из всех энергетических отраслей в стране, но постепенно занимает все больший удельный вес в структуре украинской генерации. Можно согласиться, что возобновляемая энергетика изначально больше digital-born, чем угольная или гидро, но и здесь есть над чем работать с точки зрения цифровых трансформационных процессов. Например, наши дата-инженеры в секторе ВИЭ разрабатывают и внедряют единую платформу данных, которая призвана решить задачи операционной аналитики – описательные, прогнозные и распорядительные.

Идея в том, чтобы консолидировать в одном месте все необходимые показатели работы оборудования различных производителей и проводить мониторинг эффективности функционирования в режиме онлайн, а также создавать другие аналитические модели, в частности по предупреждению поломок, прогнозированию выработки и тому подобное.

Платформа создается с помощью дата-озер, на основе которых можно разворачивать системы интеллектуального (прогноза) выявления поломок, определять уровень нагрузки на солнечную панель или ветряк. Ведь, например, при одинаковом свете или силе ветра КПД у них может быть разным. Поэтому это предмет изучения ситуации для повышения эффективности. Данные не зря называют золотом ХХI века, их корректная интерпретация способна увеличить ценность использования солнечных панелей и ветряков, повысить эффективность и снизить затраты на их эксплуатацию.

Цифровизация – один из инструментов реализации корпоративной стратегии ДТЭК, в рамках которой предусматривается увеличение доли производства электроэнергии из возобновляемых источников до уровня не менее 33% к 2030 году.

Вперед – в цифровое будущее

Еще на раннем этапе разработки стратегии цифровой трансформации мы для себя выделили четыре сегмента цифровых технологий:

1) “железо” – то есть, все, что связано с физическим миром, в частности робототехника и физическая автоматизация;

2) данные и их обработка – блокчейн, digital twin, AI и прочее;

3) процессы и ПО – мобильные и веб-приложения, дополненная и виртуальная реальность и тому подобное;

4) датчики и связь между ними – NFC, RFID, Интернет вещей, геометки и другое.

Список не константа, ведь мы живем в мире, когда новые технологии могут появиться и в корне изменить правила игры очень быстро. Поэтому мы постоянно присматриваемся к новым.

Самый свежий пример – 5G. В конце июня ДТЭК совместно с Vodafone Украины и Ericsson объявили о старте проекта Smart Factory 5G на машиностроительном заводе “Корум Свет шахтера” в Харькове, который производит горно-шахтное оборудование. В рамках проекта компании начинают развитие частной технологической сети (Private Network) связи 5G, в которую будут интегрированы мобильные устройства, производственное оборудование, различные управляющие устройства и системы удаленного и автоматизированного управления.

С 5G мы планируем использовать дроны для обследования труднодоступных мест на предприятии, улучшить процесс онлайн-сдачи оборудования для клиента. В перспективе мы планируем испытать 5G, чтобы дистанционно получать данные с комбайнов, работающих в шахтах, а также вести полный мониторинг работы станков на заводе для оптимизации загрузки оборудования. Это лишь первые пилотные направления, но в действительности возможности 5G гораздо шире.

Например, по прогнозам Всемирного экономического форума 5G может генерировать ценностей на $13 трлн в глобальной экономике и создать 22 млн рабочих мест уже к 2035 году, технологии искусственного интеллекта – и того больше, а именно $15 трлн до 2030 года. Китай и США говорят о крупных инвестициях в эти сферы, что указывает на значительную геостратегическую роль, которую эти технологии будут играть в ближайшее время.

Говоря о роли новых технологий в энергетике, отмечу, что отрасль благодаря им двигается по пути повышения устойчивости. Ожидается, что к 2050 году в устойчивой энергетике будет работать 42 миллиона человек по сравнению с сегодняшними 11 млн. Поэтому время начинать прорабатывать вопрос квалифицированных кадров, вскоре он будет крайне актуальным.