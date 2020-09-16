Забыть все: как законопроект о "списании долгов" может сорвать подготовку к зиме

Алёна Осмоловская, директор по связям с государственными, регуляторными органами и заинтересованными сторонами Группы Нафтогаз

Под видом заботы о населении облгазы и газсбыты пытаются списать собственную многомиллиардную задолженность перед Нафтогазом и легализовать незаконные сверхприбыли.

Накануне выборов политики обещают решение всех проблем и часто это - обычный предвыборный популизм, на который украинцы даже не обращают внимания. Но бывают и действительно опасные для страны инициативы - например, законопроект №3800-1, который продвигают как списание долгов украинцев за газ и тепло для решения всех проблем накануне отопительного сезона.

На самом деле законопроект предусматривает для населения выборочное списание только двух видов "долгов" за газ - сомнительных (по "температурным коэффициентам") или противозаконных (из-за начисления долгов "задним числом" по нормам потребления). Эти долги уже оспариваются в судах. А вот тепловикам и газовикам списывать будут реальные долги перед государственным Нафтогазом.

Как населению вырыли долговую яму?

"Долги по температурным коэффициентам" возникли у населения, когда облгазы выставили украинцам со счетчиками газа счета за приведение объемов газа к стандартным условиям (применение температурных коэффициентов в зависимости от погодных условий). Но это приведение уже учтено в тарифе облгазов на распределение (доставку) природного газа. То есть украинцам на ровном месте создали значительные долги, необоснованно выставив счета на дополнительные суммы.

Эта проблема уже дошла до Большой Палаты Верховного суда, которая пересматривает судебные решения в кассационном порядке, чтобы суды одинаково применяли нормы права. Попытка "списать" долги до финального решения суда лишает украинцев возможности законно доказать свою правоту. Тем более, что заседание Большой Палаты состоится уже 22 сентября.

Вторая категория долгов возникла из-за изменения норм потребления газа: правительство несколько раз снижало эти нормы, а облгазы, в свою очередь, через суд отменяли это снижение и "к сведению" добавляли в счета потребителям якобы долги по нормам потребления.

Еще один важный момент - источник данных. Законопроект предлагает использовать данные газзсбытов/облгазов для списания долгов без всякой верификации. Нет никакой гарантии, что они не увеличат долги потребителей намеренно, чтобы увеличить списание собственных долгов перед государственными компаниями.

Как газовики и тепловики работают с долгами?

Долги газоснабжающих предприятий, теплокоммунэнерго (ТКЭ) и ТЭЦ перед Нафтогазом за газ составляют 67,3 млрд грн. Плюс долг газораспределительных компаний (облгазов) перед Укртрансгазом и Оператором ГТС Украины за несанкционированный отбор газа из газотранспортной системы по состоянию на 1 июня 2020 года составляет 35,8 млрд грн.

Это это значительно больше, чем задолжало население. Ведь по данным Госстата, долг населения за поставки и распределение газа, отопления и горячую воду, по состоянию на 31 августа 2020 г. составляет всего 38,9 млрд грн.

При этом ситуация и среди предприятий-должников, мягко говоря, неоднозначна: только 10% предприятий теплокоммунэнерго страны имеют действительно критические долги, которые могут помешать надежному газоснабжению в отопительный сезон. Остальные 90% участников или вообще не имеют долгов (40% всех ТЭЦ и ТКЭ), или долг не превышает разрешенный правительством уровень (50% всех ТЭЦ и ТКЭ).

То есть 90% тепловиков способны планировать свои расходы, чтобы вовремя рассчитываться за газ. И списание долгов поставит добросовестных участников рынка в дискриминационные условия по сравнению с неплательщиками, которым все простят.

Погашение долгов газсбытов также происходит неравномерно. Например, газсбыты, входящие в группу "РГК" Дмитрия Фирташа, с августа 2020 г. прекратили погашать долги за газ, отпущенный им в рамках специальных обязательств (ПСО). Хотя не прекратили требовать погашения долгов, особенно виртуальных, со своих клиентов-украинцев. При этом остальные сбыты постепенно гасят свои долги перед Нафтогазом.

Как следует решить проблему долгов на рынке природного газа?

Долговые проблемы на газовом рынке действительно есть. Они возникли из-за несовершенного государственного регулирования. Например, местные органы власти и регулятор, которые определяют тариф на отопление, устанавливали его ниже экономически обоснованного.

Для таких случаев существуют цивилизованные решения с доказанной эффективностью. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывается группой народных депутатов и в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроект 3800-1 предлагает просто забыть о долгах частных структур перед государством и их незаконные "игры" со средствами граждан. Интересно, что он представлен как альтернатива совершенно иному законопроекту, который имеет целью улучшить дисциплину самых облгазов перед Оператором ГТС Украины.

То есть, продвигая законопроект 3800-1, лоббисты облгазов пытаются просто списать их долги, при этом оставив им право требовать уплаты задолженности населением и забывая, что часть "виртуальных долгов" население уже уплатило.

Под лозунгом спасения отопительного сезона законопроект 3800-1 оставляет газовую отрасль страны без инвестиционного ресурса, государство - без многомиллиардных налогов и дивидендов, а облгазы - с десятками миллиардов незаконных доходов.