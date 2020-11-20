Анбандлинг ГТС принес украинцам $7 млрд, а неполноценный анбандлинг облгазов — убытки

Алёна Осмоловская, директор по связям с государственными, регуляторными органами и заинтересованными сторонами Группы Нафтогаз

Отделение транспортировки газа от прочих видов деятельности — анбандлинг — одно из условий гармонизации украинского газового законодательства с европейским. И в Европе, и в Украине анбандлинг внедрялся, чтобы у всех поставщиков газа был равный доступ к газовой сети.

Это требование касается управления газотранспортными системами и газораспределительными сетями. Ни один поставщик не должен иметь неконкурентного преимущества, чтобы не манипулировать доступом к потребителю. Поэтому закон "О рынке природного газа" требует проведения анбандлинга и для Нафтогаза, и для региональных облгазов/горгазов.

Отделение функции транспортировки газа от Нафтогаза также было условием подписания нового транзитного контракта по европейским правилам, потому Нафтогаз передал свой самый прибыльный актив – газотранспортную систему (ГТС) – новому оператору. За корректным проведением процедуры анбандлинга Нафтогаза внимательно следили Еврокомиссия, секретариат Энергосообщества, украинские правительство и парламент и даже российский Газпром.

Необходимости анбандлинга облгазов, вероятно, уделили меньше внимания. Нечем другим не объяснить абсолютную формальность разделения распределительного и сбытового бизнеса облгазов.

В чем ж разница между настоящим и формальным анбандлингом?

Анбандлинг Нафтогаза принес государству $7 млрд

Первого января 2020 года Нафтогаз передал управление газотранспортной системой Украины независимому государственному оператору — ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). Секретариат Энергетического Сообщества подтвердил, что отделение Оператора ГТС произошло согласно требованиям законодательства ЕС (https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2019/12/17.htmи l ).

Анбандлинг обеспечил Украине стабильный доход от транзита российского газа в Европу и принес государству $7 млрд: Газпром, даже в случае снижения физических объемов транзита газа, будет платить фиксированную сумму за услуги транспортировки через украинскую ГТС в течение следующих пяти лет. За 9 месяцев 2020 года доход Оператора ГТС составил почти 45 млрд грн.

Тим временем Нафтогаз развивает бизнес хранения газа через оператора подземных хранилищ газа (ПХГ) Укртрансгаз: доход предприятия вырос на 35% — до 1,03 млрд грн в первом полугодии 2020 года. За 10 месяцев 2020 года Нафтогаз уплатил государству свыше 90 млрд грн (39,6 млрд грн из которых — остаток дивидендов по результатам 2019 года).

Оба новых оператора — и ГТС, и ПХГ — наращивают количество услуг и клиентов.

В этом году Оператор ГТС внедрил услугу shorthaul — транзит газа между Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией через Украину. Трейдеры закачали в украинскую ГТС в таком режиме свыше 6 млрд куб. м газу.

Укртрансгаз, как оператор украинских хранилищ, стимулирует хранить газ в Украине и пользоваться услугами нашей ГТС: в этом году треть газа в ПХГ закачали иностранные трейдеры в режиме "таможенного склада".

Незавершенный анбандлинг облгазов тормозит развитие газового рынка

В 2015 году в Украине появились новые поставщики газа — газсбыты. Это событие подавалось как анбандлинг на региональном уровне, однако, в отличие от анбандлинга Нафтогаза, облгазы просто создали на 100% подконтрольные им дочерние предприятия, которым передали право поставлять газ абонентам.

Несмотря на свою формальность, такой анбандлинг соответствует законодательству, пока связь облгаза и газсбыта не вредит потребителям и не искажает конкуренцию между поставщиками.

Например, среди предприятий Группы Нафтогаз также есть облгаз (в Кировоградской области) и поставщик газа (ГК "Нафтогаз Украины"). Однако ни один клиент ГК "Нафтогаз Украины", пожелавший перейти к новому поставщику газа, не столкнулся с виртуальными долгами или угрозой отключения газа от "Кировоградгаза".

Однако открытие рынка газа для населения показало: некоторые газсбыты пытаются остановить отток своих клиентов, а их материнские компании — облгазы — запугивают украинцев виртуальными долгами за "температурные коэффициенты" и угрожают отрезать газ в случае смены поставщика.

Показательной стала история со скрытием EIC-кодов, которые нужны, чтобы поставщик нашел своего нового клиента в системе. EIC-код обычно печатают на платежках за распределение газа и он доступен в электронном кабинете потребителя на сайте облгаза.

С 1 июля 2020 года ряд облгазов скрыл EIC-коды в электронных кабинетах и перестал публиковать их на платежках. Регулятор – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – обратил внимание на такое нарушение прав потребителей и обязал облгазы вернуть EIC-коды.

Облгазы креативно подошли к выполнению этого распоряжения: часть облгазов опубликовала код только в электронных кабинетах, часть — на платежках, но на линии отрыва.

Эта ситуация наглядно демонстрирует, что анбандлинг оказывает прямое влияние на работу рынка газа. Правильно проведенное отделение функции транспортировки от поставки газа стимулирует конкуренцию на рынке и улучшает услуги для потребителей. Некорректно проведенный анбандлинг цементирует проблемы и перекосы рынка, усложняет и удорожает услуги монополистов.