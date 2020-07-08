Эволюционисты, а не заробитчане

Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству

История миграции насчитывает столько же лет, сколько и само человечество. Началась она еще тогда, когда первые человекоподобные существа вышли из Африки, приблизительно 1,5 млн лет тому назад. Позднее, миграционные процессы не прекращались, и такие примеры хорошо известны в древнем мире. Древнегреческие колонисты расселялись по всей акватории Средиземного и Черного морей, в том числе строили крупные города на территории современной Украины. Миграция никогда не исчезала в мире, она является частью человеческого стремления к неизвестному.

Но, трудовая миграция, наоборот, стимулирует ехать в известные места, особенно такие, где можно неплохо заработать или лучше чем дома устроить свою жизнь. Это очень хорошо знают, например, жители Мексики, которые ежегодно пересекают границу с США около 350 млн раз. ООН считает мигрантом того человека, который пребывает за границами своей постоянной страны проживания хотя бы на протяжении одного года. В соответствии с этим определением, Международная организация миграции оценила, что в 2017-м году в мире насчитывалось 258 млн мигрантов, из которых 164 млн – трудовые мигранты.

В Украине, в процессах связанных с трудовой миграцией, задействовано примерно 5 млн человек. Нужно понимать, что трудовая миграция имеет большие социальные, экономические и политические последствия как внутри страны, откуда едут трудовые мигранты, так и за границей. У трудовых мигрантов есть семьи, родители, имущество, и все это сложно бросить на произвол судьбы, оставшись навсегда за границей. Естественно, намного легче стать эмигрантом молодому человеку, который не имеет больших семейных связей и захочет путешествовать, видеть окружающий мир. Однако и такие граждане со временем возвращаются домой, потому что многие из них так и не могут изменить идентичность, оставаясь внутри украинцами.

Если раньше в мире преобладала постоянная миграция, когда человек навсегда выезжал за границу, то сегодня преимуществом обладает обратная тенденция, которая существует благодаря разнообразным и дешевым транспортным коммуникациям. Даже те, кто прожил за границей большую часть своей жизни, часто мечтают вернуться на старости лет туда, где они родились и хотят остаться навсегда на родине. И не только мечтают, но и делают это. При этом, многие успевает поменять разные страны и получить несколько гражданств и огромный опыт. Страны, которые когда-то были донорами миграции, могут со временем начать привлекать рабочую силу из других стран к себе.

Страны Южной Европы, из которых население традиционно мигрировало на Север, в последние 30 лет сами превратились в объекты для эмиграции. Так случилось благодаря экономическому росту и созданию новых прибыльных рабочих мест. И вот уже много итальянцев и греков, которые десятилетиями жили в Англии и Германии, возвращаются домой, устраиваются на работу и живут на пенсии. Именно так и украинцы, которые едут сейчас за границу, в том числе молодежь, тоже будут возвращаться со временем домой. И они привезут с собой не только знания и деньги, но и измененное мировосприятие, которое не будет воспринимать такие уродливые черты нашего современного общества, как коррупция, несправедливое правосудие, отсутствие защиты прав собственности, наезды силовиков на предпринимателей, пассивность большинства людей.

Миграция является мощным элементом роста мировой экономики. Именно она содействовала эволюции государств и обществ и обогатила много культур и цивилизаций. Трудовые мигранты являются одними из наиболее динамичных членов общества, в котором живут. Это люди, которые готовы рискнуть покинуть свои дома и страны ради того, чтобы создать новые возможности для себя и своих детей. Поэтому унизительное название "заробитчане", которое используют в Украине, не только не отображает то, кем являются трудовые мигранты, но является, по сути, не правильным.

В нашем обществе распространена мысль, что "заробитчане" - это такие несчастные бедняки, которым некуда деться, а остается только ехать работать за копейки за границу. Но все происходит наоборот – тех украинцев, которых не устраивают мизерные зарплаты дома, и есть энергия и смелость, жизнь выталкивает в другие страны. А пассивные люди, которые ждут, когда государство создаст им рабочие места с большой заработной платой, остаются на родине и ждут помощь от правительства.

Следовательно, исходя из мирового опыта, мы понимаем, что именно сегодняшняя мощная трудовая миграция украинцев за границу, через 10-15 лет вернет эту волну домой, наполнит нашу страну миллионами граждан нового типа, которые станут локомотивом быстрых изменений в Украине, которая уже много лет находится в непонятном состоянии недореформированности. Поэтому, господа, отныне выкидывайте из лексикона слово "заробитчане" и меняйте его на более правильное - "трудовые мигранты". И относитесь с уважением к тем смельчакам, которые бросают все дома и едут искать счастья за границу, но потом превратятся в главный фактор эволюционных изменений в будущей Украине.