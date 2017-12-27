Политика

18:22 27.12.2017

Тиллерсон во время разговора с Лавровым призвал Россию возвратить ее представителей в СЦКК на Донбассе

Тиллерсон во время разговора с Лавровым призвал Россию возвратить ее представителей в СЦКК на Донбассе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о необходимости возвратить российских военных в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе, говорится в распространенном в среду заявлении представителя Госдепа Хизер Нойерт.

"Госсекретарь, особенно отмечая беспокойство США в связи с ростом насилия на востоке Украины, обратился с призывом к России, чтобы она вернула своих представителей в Совместный центр по контролю и координации и понизила уровень насилия (в Украине - ИФ)", - говорится в заявлении.

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