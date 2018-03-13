Политика

20:18 13.03.2018

РФ должна осторожно соотносить свои действия с интересами своего народа

РФ должна осторожно соотносить свои действия с интересами своего народа

Уходящий госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая во вторник перед журналистами, заявил, что нынешние действия РФ приведут к ее изоляции, что никому не было бы выгодно.

"Продолжение их (российского - ИФ) нынешнего пути, вероятно, приведет к их большей изоляции, а эта ситуация не служит чьим-либо интересам", - сказал Р.Тиллерсон.

Он отметил, что "Россия должна осторожно соотносить свои действия с интересами российского народа и в более широком смысле мира".

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