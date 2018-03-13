Президент США заявил, что самостоятельно принял решение об отставке Тиллерсона
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что он лично принял решение об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона, приводит слова президента агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Рекс и я, мы не раз говорили об этом в течение долгого времени, мы с ним вполне хорошо работали, но мы не соглашались по ряду вопросов. Если вы посмотрите на сделку с Ираном: я считаю, что она ужасна; полагаю, что он считал - сделка хорошая", - цитирует агентство Д.Трампа.
"Он смотрел на вещи немного иначе... с Майком Помпео у нас похожий образ мышления, я думаю, мы хорошо сработались. Рекс - хороший человек, я очень его люблю. Я очень уважаю его приверженность работе", - добавил президент.
Д.Трамп добавил, что, по его мнению, Р.Тилерсон "станет теперь намного счастливее".
13 марта президент США уволил с должности госсекретаря США Р.Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место М.Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.