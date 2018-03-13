Политика

16:43 13.03.2018

Президент США заявил, что самостоятельно принял решение об отставке Тиллерсона

Президент США заявил, что самостоятельно принял решение об отставке Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что он лично принял решение об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона, приводит слова президента агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Рекс и я, мы не раз говорили об этом в течение долгого времени, мы с ним вполне хорошо работали, но мы не соглашались по ряду вопросов. Если вы посмотрите на сделку с Ираном: я считаю, что она ужасна; полагаю, что он считал - сделка хорошая", - цитирует агентство Д.Трампа.

"Он смотрел на вещи немного иначе... с Майком Помпео у нас похожий образ мышления, я думаю, мы хорошо сработались. Рекс - хороший человек, я очень его люблю. Я очень уважаю его приверженность работе", - добавил президент.

Д.Трамп добавил, что, по его мнению, Р.Тилерсон "станет теперь намного счастливее".

13 марта президент США уволил с должности госсекретаря США Р.Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место М.Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

У аналитика CNBC Кадлоу хорошие шансы возглавить экономический совет – Трамп

Трамп подтвердил увольнение Тиллерсона с поста госсекретаря США, назначит на этот пост нынешнего главу ЦРУ Помпео

Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США

Отравление Скрипаля "явно исходит из России", полагает Тиллерсон

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США не нашел доказательств сговора между президентской кампанией Трампа и Россией

В Белом доме не дали прямого ответа на вопрос о причастности РФ к инциденту со Скрипалем

Трамп рассчитывает на успех в ходе переговоров с Северной Кореей

Глава МИД Бельгии: необходим диалог ЕС и США, чтобы урегулировать торговые разногласия

Тиллерсон перенес мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия

Посол Чалый встретился с сенатором Эми Клобучар по вопросу сотрудничества Украины с Конгрессом

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко призвал "Большую семерку" не признавать российские выборы в Крыму

Закон о нацбезопасности необходим для дальнейшей реформы оборонного сектора - Фриз

Рада поддержала законопроект об усовершенствовании введения в оборот объектов интеллектуальной собственности

Во фракции БПП призывают Парубия вынести на рассмотрение Рады вопрос назначения главы НБУ

БПП настаивает на принятие Радой закона о нацбезопасности до июня

Директор ГБР выступает за скорейшее рассмотрение Радой изменений в закон о Бюро

Трамп проводит перестановки в администрации США для подготовки к переговорам с КНДР

Фракция БПП умышленно препятствует запуску Госбюро расследований, - Найем

Нардеп Березкин спас группу "Воля народа" от роспуска

Рада может принять закон об Антикоррупционном суде в конце апреля-мае - Луценко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА