Тиллерсон разглядел "потенциально позитивные" сигналы от Пхеньяна

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что от Северной Кореи исходят "потенциально" положительные сигналы, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс".

Он отметил, что, несмотря на это, США должны "очень трезво оценивать" ситуацию и быть реалистами.

По его словам, "до переговоров еще далеко". Сначала должны быть "разговоры", и лишь затем "переговоры", сказал он.

Дипломат сообщил, что после визита в Пхеньян южнокорейских представителей Сеул регулярно информирует Вашингтон о состоянии дел. Со своей стороны, США также делятся информацией с южнокорейскими партнерами.