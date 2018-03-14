Политика

00:36 14.03.2018

Тиллерсон после увольнения поговорил с Трампом по телефону, "чтобы прояснить будущее"

Тиллерсон после увольнения поговорил с Трампом по телефону, "чтобы прояснить будущее"

Уходящий госсекретарь США Рекс Тиллерсон после оповещения об увольнении во вторник провел телефонный разговор с президентом страны Дональдом Трампом.

"Сегодня после полудня с борта номер один (самолет президента - ИФ) мне звонил президент США. Я также говорил с шефом аппарата Белого дома Джоном Келли, чтобы прояснить будущее", - сказал он, выступая в Госдепе.

Ранее во вторник президент США Д.Трамп снял Р.Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Место М.Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

По словам Р.Тиллерсона, "самое важное обеспечить плавный и упорядоченный переход в то время, когда страна по-прежнему должна проводить серьезную политику, а национальная безопасность сталкивается с угрозами".

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