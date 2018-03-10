Политика

09:52 10.03.2018

Тиллерсон перенес мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия

Тиллерсон перенес мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия

 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон из-за плохого самочувствия отменил все запланированные на субботу мероприятия в Кении, где он находится с визитом.

"Госсекретарь чувствует себя не очень хорошо после пары дней работы дома над важными вопросами, такими как Северная Корея, и отменил все мероприятия, запланированные на сегодня", - сказал журналистам представитель Госдепа США Стив Голдстейн.

По его словам, ряд мероприятий может быть перенесен на более поздний срок в течение этой поездки в некоторые африканские страны.

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Интерфакс-Украина
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