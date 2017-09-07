Прокуратура обжаловала меру пресечения фигурантам дела о стрельбе в Княжичах

Прокурор внес апелляционную жалобу на определение Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста одному из подозреваемых в уголовном производстве о стрельбе в пос.Княжичи (Киевская обл.), а также запланированы такие жалобы и в отношении еще двух фигурантов дела.

Как сообщает в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, по результатам расследования дела бывшему начальнику управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве, бывшему заместителю начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве и инспектору 4-го отдела по проведению специальных операций управления Корпуса оперативно-внезапного действия ГУ Нацполиции в Киеве 30 августа сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 27, п.1, п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) УК Украины.

На рассмотрение Печерского районного суда Киева в тот же день были внесены ходатайства о применении ко всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам рассмотрения ходатайств суд принял решение об избрании всем троим меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Не соглашаясь с этим судебным решением, 6 сентября прокурор внес апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда об избрании такой меры пресечения одному из подозреваемых. В ближайшее время будут внесены апелляционные жалобы на избранную судом меру пресечения двум другим подозреваемым", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, во время спецоперации Нацполиции Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в с.Княжичи под Киевом утром 4 декабря 2016 года из-за непредвиденных обстоятельств произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны, во время которой погибли 4 правоохранителей.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию правоохранителей, признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжелым последствиям. По словам Ю.Луценко, команда направить КОРД была неправильной.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что 8 человек уволили и еще около 12 накажут дисциплинарным взысканием по результатам расследования перестрелки правоохранителей в с.Княжичи Киевской области во время которой погибли 5 правоохранителей.

14 марта 2017 года Ю.Луценко заявил, что непосредственные руководители полицейской операции в Княжичах (Киевская обл.), в результате которой погибли правоохранители, будут обвинены в тяжких преступлениях, которые не предусматривают условный срок.

"Ключевой вопрос, что стало сигналом для стрельбы. Экспертиза установила, что первым выстрелил один из работников полиции охраны Киевской области, который стоял за каменным забором и выстрелил вверх. Есть разные версии, или он услышал, что подъезжал КОРД, и он дал знать, или испугался психологически, но этот выстрел стал спусковым крючком дальнейшей перестекли", - заявил Ю.Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.