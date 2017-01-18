События

12:48 18.01.2017

Минимум 20 полицейских будут привлечены к ответственности по итогам служебного расследования событий в Княжичах

Минимум 20 полицейских будут привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам служебного расследования инцидента в пос.Княжичи (Киевская обл.), в результате которого погибли пять правоохранителей, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Акуленко.

"По меньшей мере к 20 полицейским будет применено дисциплинарное наказание",- сказал Акуленко журналистам в среду в Киеве.

По его слова, уже есть соответствующий приказ по результатам служебного расследования, и более подробная информация будет обнародована 18 января 2017 года.

Как сообщалось, во время спецоперации Нацполиции Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в с.Княжичи под Киевом ранним утром 4 декабря 2016 года из-за непредвиденных обстоятельств произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны, во время которой погибли 5 правоохранителей.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию правоохранителей, признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжелым последствиям. По словам Ю.Луценко, команда направить КОРД была неправильной.

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