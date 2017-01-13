События

14:00 13.01.2017

Нацполиция завершила служебное расследование трагедии в Княжичах

Национальная полиция Украины завершила служебное расследование инцидента в Княжичах (Киевская обл.), в результате которого погибли пять правоохранителей, сообщил замглавы Нацполиции Александр Вакуленко.

"В Нацполиции завершено служебное расследование. Возможно, сегодня или в понедельник будет дисциплинарный приказ по мерам, которые будут предприняты Нацполицией", - сказал он на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос относительно результатов служебного расследования по событиям в Княжичах.

А.Вакуленко напомнил, что расследованием произошедшего занимается Генеральная прокуратура.

Как сообщалось, во время спецоперации Нацполиции Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в с.Княжичи под Киевом ранним утром 4 декабря 2016 года из-за непредвиденных обстоятельств произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны, во время которой погибли 5 правоохранителей.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию правоохранителей, признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжелым последствиям. По словам Ю.Луценко, команда направить КОРД была неправильной.

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