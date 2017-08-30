Перестрелка в Княжичах: ГПУ сообщила о подозрении трем служащим Нацполиции

Работники Генпрокуратуры уведомили о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений трех должностных лиц Национальной полиции, которые организовали и обеспечили применение 4 декабря 2016 года огнестрельного оружия в с.Княжичи Броварского района, в результате чего от пулевых ранений погибли 4 сотрудника полиции.

Как сообщает в среду пресс-служба Генпрокуратуры, Управление по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления по согласованию с процессуальным руководителем уведомили трех должностных лиц о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.365, ч.3 ст.27 ч.2 ст.15, п.1, п.5, ч.2 ст.115, ч.3 ст.27, п.1, п.5, ч.2 ст.115 (превышение власти, которым вызвано тяжелым последствиям, умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"В суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Как сообщалось, во время спецоперации Нацполиции Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в с.Княжичи под Киевом ранним утром 4 декабря 2016 года из-за непредвиденных обстоятельств произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны, во время которой погибли 4 правоохранителей.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию правоохранителей, признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжелым последствиям. По словам Ю.Луценко, команда направить КОРД была неправильной.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что 8 человек уволили и еще около 12 накажут дисциплинарным взысканием по результатам расследования перестрелки правоохранителей в с.Княжичи Киевской области во время которой погибли 5 правоохранителей.

14 марта 2017 года Ю.Луценко заявил, что непосредственные руководители полицейской операции в Княжичах (Киевская обл.), в результате которой погибли правоохранители, будут обвинены в тяжких преступлениях, которые не предусматривают условный срок.

"Ключевой вопрос, что стало сигналом для стрельбы. Экспертиза установила, что первым выстрелил один из работников полиции охраны Киевской области, который стоял за каменным забором и выстрелил вверх. Есть разные версии, или он услышал, что подъезжал КОРД, и он дал знать, или испугался психологически, но этот выстрел стал спусковым крючком дальнейшей перестекли", - заявил Ю.Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.