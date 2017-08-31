По делу о перестрелке в Княжичах планируется вручить еще 8 подозрений – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что по делу о перестрелке в с.Княжичи Броварского района, в результате которой от пулевых ранений погибли 5 сотрудников полиции помимо ранее врученных 3 полицейским чинам подозрений дополнительно готовится вручение еще восьми.

"Планируется вручение еще 8 подозрений", – написал он на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Ю.Луценко напомнил, что 30 августа работники Генпрокуратуры уведомили о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений трех должностных лиц Национальной полиции, которые организовали и обеспечили применение 4 декабря 2016 года огнестрельного оружия в с.Княжичи. Тогда же в пресс-службе ведомства сообщили, что подготовили ходатайства об избрании этим трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. В четверг, 31 августа суд начал избирать им меру пресечения.

"По факту убийства 5 работников МВД в с.Княжичи, превышение власти и халатности работников Национальной полиции объявлено подозрения бывшему начальнику управления уголовного розыска Киева курят, бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска райотдела Мариновского, старшему инспектору корда Курти", - написал генпрокурор.

Как сообщалось, во время спецоперации Нацполиции Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в с.Княжичи под Киевом ранним утром 4 декабря 2016 года из-за непредвиденных обстоятельств произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны, во время которой погибли 4 правоохранителей.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию правоохранителей, признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжелым последствиям. По словам Ю.Луценко, команда направить КОРД была неправильной.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что 8 человек уволили и еще около 12 накажут дисциплинарным взысканием по результатам расследования перестрелки правоохранителей в с.Княжичи Киевской области во время которой погибли 5 правоохранителей. 14 марта 2017 года Ю.Луценко заявил, что непосредственные руководители полицейской операции в Княжичах (Киевская обл.), в результате которой погибли правоохранители, будут обвинены в тяжких преступлениях, которые не предусматривают условный срок.

"Ключевой вопрос, что стало сигналом для стрельбы. Экспертиза установила, что первым выстрелил один из работников полиции охраны Киевской области, который стоял за каменным забором и выстрелил вверх. Есть разные версии, или он услышал, что подъезжал КОРД, и он дал знать, или испугался психологически, но этот выстрел стал спусковым крючком дальнейшей перестекли", - заявил Ю.Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.