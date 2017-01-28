Аваков сообщил, что 8 человек уволили и 12 накажут дисциплинарно по результатам расследования перестрелки в Княжичах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что 8 человек уволили и еще около 12 накажут дисциплинарным взысканием по результатам расследования перестрелки правоохранителей в с.Княжичи Киевской области во время которой погибли 5 правоохранителей.

"Порядка 12 человек получили дисциплинарные взыскания, в том числе неполное служебное соответствие объявлено начальнику полиции г.Киева, полковнику Крищенко (начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко - ИФ) и начальнику райотдела Герману Приступе. К сожалению, те события, которые произошли в Княжичах, это серьезная недоработка в планировании операции тех руководителей, которые проводили эту операцию", - сказал А.Аваков журналиста в пятницу, сообщает телеканал "112.Украина".

По словам министра, все материалы уже переданы в Генеральную прокуратуру Украины.

Как сообщалось, во время спецоперации Нацполиции Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в с.Княжичи под Киевом ранним утром 4 декабря 2016 года из-за непредвиденных обстоятельств произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны, во время которой погибли 5 правоохранителей.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию правоохранителей, признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжелым последствиям. По словам Ю.Луценко, команда направить КОРД была неправильной.