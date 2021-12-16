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09:55 16.12.2021

Apple отложила на неопределенный срок возвращение сотрудников в офис

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Apple отложила на неопределенный срок возвращение сотрудников в офис

Американская Apple Inc. вновь отложила возвращение сотрудников в офис в связи с растущей обеспокоенностью распространением нового штамма COVID-19 "омикрон".

Кроме того, компания закрыла три розничных магазина - два в США и один в Канаде - из-за высокой заболеваемости в этих точках.

В среду Apple заявила офисным сотрудникам, что их возвращение на рабочие места откладывается на неопределенный срок, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Месяц назад главный исполнительный директор компании Тим Кук говорил, что рассчитывает на постепенный возврат людей в офис с февраля 2022 года.

Apple пыталась вернуть сотрудников в офис в июне и сентябре текущего года, а также назначала срок возвращения на январь 2022 года, однако каждый раз была вынуждена отказываться от своих планов.

"Мы регулярно оцениваем условия и будем корректировать наши шаги, чтобы поддержать благополучие наших клиентов и сотрудников", - говорится в заявлении Apple.

Ранее на этой неделе компания объявила, что все сотрудники и посетители ее магазинов в США должны будут носить маски.

Теги: #офис #сотрудники #apple
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