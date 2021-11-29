На портале "Дия" запустили услугу оформления и перерасчета пенсии

Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-услугу по оформлению и перерасчету пенсии на портале государственных услуг "Дия".

"Чтобы вы получили услугу легко, мы максимально автоматизировали процессы. Сократили количество документов, полей для заполнения, время ожидания... Теперь вы сможете за 15 минут на портале "Дия" заполнить заявление на назначение или перерасчет пенсии и подписать его КЭП. Все остальные данные подтянутся автоматически", - написал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Телеграм-канале.

По его мнению, в условиях пандемии эта услуга очень важна, поскольку призвана помочь людям старшего возраста избежать лишних контактов в очереди и сохранить здоровье.

По данным Минцифры, ежегодно более миллиона украинцев оформляют назначение или перерасчет пенсии.

Для того, чтобы воспользоваться услугой на сайте "Дии", нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку. Заявление сделано в форме анкеты, где следует отвечать "да" или "нет".