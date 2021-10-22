В СНБО планируют обустроить на линиях разграничения с ОРДЛО и Крымом пункты связи с органами власти

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручит Министерству цифровой трансформации Украины разработать техническое задание по открытию на линии разграничения со временно оккупированными отдельными районами Донецкой и Луганской областей и Крымом пунктов связи для коммуникации граждан с представителями украинской власти.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, одним из вопросов в рамках заседания СНБО в пятницу стало обеспечение конституционных прав людей, проживающих на временно оккупированных территориях и пересекающих линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), по их коммуникациям с представителями центральной и местных властей Украины.

"Принято решение на протяжении двух недель поручить Министерству цифровой трансформации разработать техническое задание для такого продукта. И через две недели, когда на заседании СНБО будет рассмотрен такой инструмент, в ближайшее время его внедрить для того, чтобы у людей была возможность общения непосредственно со всеми органами власти, которые есть в нашей стране, включая президента", - заявил Данилов на брифинге по итогу заседания СНБО в пятницу.