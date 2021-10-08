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15:10 08.10.2021

Правительству Украины стоит подумать о бесплатной лицензии на 5G - президент Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии

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Правительству Украины стоит подумать о бесплатной лицензии на 5G - президент Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии

Правительству Украины стоит рассмотреть вариант выдачи лицензий на 5G на безоплатной основе с определенными обязательствами со стороны операторов, считает президент компании Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии Себастьян Толстой.

По его мнению, в Украине локальные операторы побаиваются 5G из-за того, что непонятно какую сумму придется заплатить государству за лицензию.

"Правительству стоит подумать о бесплатной лицензии, но чтобы качественной связью было покрыто максимальное количество дорог", - заявил он во время Киевского международного экономического форума в пятницу.

Толстой также подчеркнул влияние развития цифровых технологий, а именно проникновением сетей на рост ВВП страны.

"Внедрение 5G может обеспечить рост ВВП на 0,5%. Вспомните, что Польша развернула 3G, а потом и 4G на 8 лет раньше, чем Украина", - отметил он, добавив, что сегодня в мире уже насчитывается более 0,5 млрд пользователей технологии 5G, и ежедневно прибавляется около 1 млн.

По мнению Толстого, 5G несет больше возможностей для крупных компаний в горнодобывающей сфере, легкой промышленности, строительстве и других отраслях, в том числе благодаря технологии "цифровых близнецов" (digital twins).

"Благодаря 5G у вас есть возможность создать цифровую копию физической среды для всего, что происходит или будет происходить на производстве. Я видел цифровую копию большого порта в Ливорно. Это также хорошо для больших городов", - отметил Толстой во время дискуссии.

Как сообщалось, министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал аукцион по продаже 5G-частот в Украине в 2022 году. "Мы уже запустили научно-исследовательскую работу. В следующем году планируем на тендерах разыграть частоты (5G - ИФ) между операторами", - сказал он на форуме в четверг.

По словам Федорова, активное внедрение данной технологии связи в крупных городах страны начнется через два года.

Теги: #ericsson #толстой #5g
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