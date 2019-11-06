Ericsson Ukraine и lifecell с декабря-2019 по июнь-2020 будут демонстрировать 5G в 6 городах Украины

Мобильный оператор lifecell совместно с компанией Ericsson Ukraine с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года будут демонстрировать возможности технологии 5G в диапазоне n78 в магазинах оператора в шести городах Украины.

Как сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), регулятор согласовал условия демонстрации решением №509 от 29 октября 2019 года.

Согласно тексту решения, в частности, технология 5G будет демонстрироваться в магазинах продаж lifecell в Киеве (Бессарабская площадь и ТЦ "Оушен Плаза"), Днепре (бул. Европейский), Харькове (ул. Ярослава Мудрого), Львове (просп. Свободы), Одессе (ул. Дерибасовская) и Черкассах (ул. Смилянская).

Управление оборудованием базовой станции Radio DOT System будет осуществляться специализированным тестовым ядром сети (5G EPC) с ограниченной функциональностью (только доступ к публичной сети интернет, без возможности осуществления голосовых вызовов).

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины намерено изучить вопрос реального покрытия интернетом всей территории страны.

По мнению вице-премьера-министра цифровой трансформации Михаила Федорова, внедрение связи стандарта 5G уже сегодня нереалистично и нецелесообразно. Первоначальной целью министерства является завершение внедрения 3G и 4G в ближайшие год-два, обеспечение в течение трех лет интернетом социальной инфраструктуры и всех населенных пунктов страны.