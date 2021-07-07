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15:37 07.07.2021

"Vodafone Украина", ДТЭК, Ericsson и Drone UA провели тестирование полной совместимости дронов с сетью 5G

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"Vodafone Украина", ДТЭК, Ericsson и Drone UA провели тестирование полной совместимости дронов с сетью 5G

Мобильный оператор "Vodafone Украина" совместно с Drone UA, ДТЭК и Ericsson провели в 5G-демоцентре Ericsson успешное тестирование полной совместимости дронов с сетью 5G.

Как отмечается в сообщении оператора, распространенном в среду, контроль дронов и обмен с облачным сервером выполнен с помощью решения Ericsson Dedicated Networks, работающего на сети 5G "Vodafone Украина". Технологии дронов с использованием 5G-сетей будут применяться на предприятии "Корум Свет шахтера".

При этом уточняется, что проведенное тестирование – очередной этап строительства Smart Factory 5G на машиностроительном заводе "Корум Свет шахтера" в Харькове.

В рамках проекта разворачивается частная технологическая сеть (Private Network) связи 5G, в которую будут интегрированы мобильные устройства, производственное оборудование, различные управляющие устройства и системы удаленного и автоматизированного управления.

"Технологическая 5G-сеть Ericsson позволит автоматизировать производственные процессы. Впервые в Украине будет протестировано дистанционное управление, диагностика оборудования и зданий с помощью дронов и 360-градусной камеры", - отмечается в сообщении.

Кроме оптимизации производственных процессов, запуск решений повысит уровень промышленной безопасности (многие операции смогут выполняться удаленно), а своевременный мониторинг - предупреждать возможные аварийные ситуации.

Теги: #ericsson #vodafone_украина #дтэк #5g
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