Экономика

11:59 26.09.2019

Ericsson оценил в $1 млрд расходы на урегулирование с властями США дела о коррупции

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Ericsson оценил в $1 млрд расходы на урегулирование с властями США дела о коррупции

Ericsson AB, крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей, оценил в $1 млрд потенциальные расходы на урегулирование претензий американских властей в рамках крупного дела о коррупции.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование в отношении Ericsson в связи с возможным нарушением компанией американского Закона о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) еще в 2013 году. Минюст США проводил свое расследование с 2015 года.

"Расследование, охватывающее период до конца первого квартала 2017 года, сфокусировано на нарушениях деловой этики, допущенных компанией в шести странах: Китае, Джибути, Индонезии, Кувейте, Саудовской Аравии и Вьетнаме", - говорится в пресс-релизе Ericsson.

Ericsson, сотрудничавшая с регуляторами, заявила, что процесс урегулирования этого дела продолжается, и компания не может комментировать его детали.

Тем не менее, Ericsson уже может оценить свои потенциальные расходы в рамках этого дела. Компания зарезервировала 12 млрд шведских крон ($1,2 млрд), что будет отражено в ее отчетности за третий квартал 2019 года.

"Зарезервированная сумма учитывает текущую оценку расходов, связанных с урегулированием американских расследований, - совокупные денежные санкции со стороны SEC и Минюста США, как ожидается, составят $1 млрд, а также другие потенциальные расходы, связанные с урегулированием", - отмечается в пресс-релизе Ericsson.

В ходе расследования компания выявила различные нарушения, в том числе недостаточный внутренний контроль за действиями сотрудников, и приняла соответствующие дисциплинарные меры.

"Мы вынуждены признать, что в прошлом компания потерпела неудачу, - заявил главный исполнительный директор Ericsson Борье Экхольм. - Сейчас я могу заверить вас в том, что мы каждый день прилагаем усилия, добиваясь, чтобы этика и соблюдение регулятивных норм были основой нашего бизнеса".

Акции Ericsson теряют 0,6% на торгах в Стокгольме в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 1,7%.

Теги: #сша #ericsson #коррупция #суд
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