Политика

19:50 28.01.2020

Толстого все же избрали вице-спикером ПАСЕ

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Толстого все же избрали вице-спикером ПАСЕ

Зампредседателя Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Закрытое голосование по кандидатуре Толстого прошло в два тура. Итоги были объявлены в конце пленарного заседания во вторник.

В первом туре Толстой не набрал необходимого числа голосов, которые определяются большинством от списочного состава делегатов. В связи с чем по процедуре ПАСЕ был объявлен второй тур голосования, где результаты определяются простым большинством от числа присутствующих в зале парламентариев.

Вице-спикер Госдумы получил требуемое количество голосов.

Предложение провести по Толстому закрытое голосование поступило в минувший понедельник от представителя украинской делегации Марии Мезенцевой (партия "Слуга народа"). Мезенцева заявила, что "риторика Толстого противоречит европейским ценностям", и предложила провести отдельное закрытое голосование по представителю российской делегации. Предложение представителя украинской делегации было поддержано участниками заседания.

При этом остальные 18 вице-председателей ПАСЕ были утверждены открытым голосованием 27 января.

Зимняя сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге 27 января и продлится до 31 января.

Теги: #пасе #россия #толстой #избрание
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