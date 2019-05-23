Украине сначала нужно реализовать все возможности 4G и уже после этого переходить к освоению 5G - СЕО "Ericsson Украина"

Генеральный директор компании "Ericsson Украина" Ярослав Ницак считает, что Украине нужно завершить полноценное развитие 4G-связи прежде чем приниматься за развитие мобильной связи пятого поколения (5G), сообщил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в ходе работы демо-зоны 5G в рамках Шведско-украинского бизнес-форума (SUBF 2019) в Киеве в четверг.

"Если говорить об анонсированном запуске 5G, то Украине сейчас важно реализовать все возможности, которые предлагает 4G-связь. И уже после этого гармонично переходить к развитию и освоению мобильной связи пятого поколения", - заявил CEO "Ericsson Украина".

Ярослав Ницак также отметил, что Ericsson является лидером в сегменте 5G, поскольку все страны, запустившие на сегодня связь пятого поколения, а также Австралия, готовящая запуск 5G связи в ближайшее время, используют оборудование Ericsson.

Он также отметил, что Ericsson следит за развитием ситуации, сложившейся на рынке телеком-оборудования в связи с санкциями США по отношению к китайской Huawei.

"Мы наблюдаем за развитием событий, связанными с санкциями США по отношению к Huawei, но Ericsson - самодостаточная компания, сотрудничающая с крупнейшими мобильными операторами стран-лидеров по развитию ИТ-технологий. И они (санкции к Huawei - ИФ) никак не повлияют на работу нашей компании. Мы в первую очередь сфокусированы на наших клиентах - операторах связи", - заявил Ницак.

По его словам, у Ericsson в Украине - около 50% рынка коммутаторов, в то же время основным партнером по базовым станциям является компания lifecell.

Как сообщалось, 17 мая 2019 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Об обеспечения услуг для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения" (5G).

Крупнейший украинский мобильный оператор компания "Киевстар" считает, что затраты на внедрение 5G в Украине могут окупаться десятилетиями, а в "Vodafone Украина" подтвердили планы по запуску тестирования 5G-связи во втором полугодии 2019 года. В свою очередь в lifecell считают, что лицензии на внедрение 5G должны быть предоставлены мобильным операторам бесплатно.