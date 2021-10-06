Сбой работы Facebook мог обойтись компании в $100 млн - СМИ

Сбой работы приложений Facebook Inc. - Facebook, Instagram и WhatsApp в понедельник может стоить компании примерно $100 млн, подсчитали аналитики американского издания Fortune.

Эксперты Fortune в своих расчетах основывались на финансовых результатах компании за второй квартал текущего года, в котором выручка Facebook составила $29,08 млрд, или $319,6 млн в день, или $13,3 млн в час. Учитывая то, что приложения компании не работали в течение около 7,5 часов, она могла потерять $99,75 млн.

Другая компания, предоставляющая услуги по оценке рекламы, Standard Media Index дала более оптимистичную оценку. По подсчетам ее аналитиков, Facebook мог потерять около $3,3 млн за период сбоя. Однако Standard Media Index полагались исключительно на оценку того, сколько компании тратят на рекламу своих продуктов в приложениях Facebook в день.

Кроме того, вице-президент исследовательской Forrester Майк Пру считает, что около 10 млн компаний и брендов, размещающих свою рекламу в Facebook и Instagram, могут обоснованно потребовать возмещения убытков - вероятно, в виде бесплатной рекламы.

"Только Facebook может точно сказать, какая часть выручки была потеряна в результате сбоев. Рекламодатели и клиенты должны требовать от компании возмещения упущенных возможностей", - отметил Пру в своем комментарии для CNBC.

Продажи некоторых предприятий, использующих платформы Facebook, во время сбоя в понедельник сократились на 30-70% по сравнению с сопоставимым периодом неделю назад, написало издание The New York Times.

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