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07:54 24.04.2024

Силы обороны за сутки ликвидировали 880 оккупантов и 43 артсистемы противника - Генштаб

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Силы обороны за сутки ликвидировали 880 оккупантов и 43 артсистемы противника - Генштаб

Украинские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили 880 оккупантов, 1 танк, 12 бронемашин, 43 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня, 2 средства противовоздушной обороны, 32 беспилотника, 55 единиц авто и спецтехники, сообщает о потерях врага Генштаб Вооруженных сил Украины в среду, 24 апреля.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.24 ориентировочно составили: личного состава - около 461940 (+880) человек, танков - 7242 (+1) ед, боевых бронированных машин - 13928 (+12) ед, артиллерийских систем - 11808 (+43) ед, РСЗО - 1048 (+2) ед, средства ПВО - 771 (+2) ед, самолетов - 348 (+0) ед, вертолетов - 325 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 9439 (+32), крылатые ракеты - 2117 (+0), корабли / катера - 26 (+0) ед, подводные лодки - 1 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 15892 (+47) ед, специальная техника - 1944 (+8)", - указывается в сводке.

Данные уточняются.

Теги: #потери #враг #генштаб_всу

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