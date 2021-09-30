США и ЕС объединяют усилия в развитии технологий, укреплении цепи поставок полупроводников

Американские и европейские чиновники договорились об объединении усилий для улучшения работы цепи поставок полупроводников и сохранения лидерских позиций в сфере новых технологий.

В заявлении двустороннего Совета по торговле и технологиям, опубликованном по итогам первой встречи его представителей в Питтсбурге, говорится, что власти США и ЕС будут "стремиться укреплять конкурентоспособность и лидерство в сфере технологий за счет развития совместных стратегий для ослабления последствий нерыночных практик внутри стран и за рубежом".

На встрече представители США и ЕС обсуждали способы повысить эффективность цепи поставок и усилить контроль за экспортом и инвестициями для защиты стратегически важных технологий и данных.

Стороны также будут совместно разрабатывать и внедрять технологии искусственного интеллекта для защиты частной информации и прав человека, говорится в заявлении.

Со стороны Штатов в первом заседании совета участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр торговли Джина Раймондо и представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай. В свою очередь, со стороны ЕС выступили заместители председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Маргрете Вестагер.

Совет продолжит работу над рядом вопросов в ближайшие годы в рамках рабочих групп, которые сфокусируются на 10 сферах, включая технологические стандарты, вопросы климата, безопасные для экологии технологии, управление данными и технологическими платформами, а также неправомерное использование технологий.

Следующее заседание Совета запланировано на весну.