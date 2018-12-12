Телеком

14:20 12.12.2018

Продажи чипов в мире в 2018г достигнут рекорда, в 2019г темпы роста замедлятся - WSTS

1 мин читать

Мировые продажи полупроводников по итогам 2018 года достигнут исторического максимума, прогнозирует отраслевая организация World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).

Реализация чипов увеличится на 15,9% и составит $477,9 млрд по сравнению с $412,2 млрд в прошлом году, говорится в сообщении WSTS.

При этом рост будет зафиксирован во всех регионах мира и во всех продуктовых категориях, в том числе продажи чипов памяти взлетят на 33,2%.

Однако в 2019 году темпы повышения продаж микропроцессоров в целом резко замедлятся и составят около 2,6%. Общий объем превысит $490 млрд. При этом рост будет отмечен во всех регионах и большинстве продуктовых категорий, за исключением чипов памяти, отмечается в сообщении WSTS.

Прогноз продаж полупроводников в мире (млрд долларов США):

Регион 2017 г. изм.за год 2018 г. изм.за год 2019 г. изм.за год
Сев. и Юж.Америка 88,494 35,0% 105,823 19,6% 107,343 1,4%
Европа 38,311 17,1% 43,387 13,2% 44,231 1,9%
Япония 36,595 13,3% 40,099 9,6% 41,108 2,5%
АТР 248,821 19,4% 288,628 16,0% 297,46 3,1%
Весь мир 412,221 21,6% 477,936 15,9% 490,142 2,6%

Теги: #полупроводники #продажи
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Продажи полупроводников в мире в октябре выросли на 12,7% - SIA

Rozetka планирует в 2018г увеличить объемы продаж на 40-45%

Мировые поставки смартфонов выросли на 1,4% в III квартале - Gartner

Alibaba снова поставила рекорд продаж в День одиноких людей - более $30 млрд

Продажи полупроводников в мире в августе выросли на 14,9%, до рекорда - SIA

Продажи полупроводников в мире в июле выросли на 17,4% - SIA

Онлайн-магазины занимают четверть рынка ритейла технологических товаров в Европе - GfK

Huawei увеличила продажи смартфонов в Украине в I полугодии на 30%

Мировые поставки смартфонов во втором квартале сократились

Рынок электронных книг в Китае достигнет $5,34 млрд к 2020 г -

ПОСЛЕДНЕЕ

Поставщики Apple могут вывести производство из Китая в случае повышения пошлин до 25%

CFO Huawei выпущена под залог в Канаде, Трамп не исключает вмешательства в дело

Китайские хакеры причастны к утечке данных 500 млн клиентов группы Marriott - NYT

Акционеры Dell одобрили выкуп акций DVMT, компания вернется на открытый рынок 28 декабря

"Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией 20 века на стриминговых сервисах

Популярнейшими запросами украинцев в рейтинге Google в этом году стали ЧМ-2018, 3 сезон сериала "Мажор" и "Евровидение-2018", а покупка года – бэйблейд

Поставки мобильных телефонов в Китае в ноябре упали на 18,2%

Китайский суд запретил Apple продавать ряд моделей iPhone в Китае, встав на сторону Qualcomm

НКРСИ - за привлечение мобильных операторов к пилотному проекту по восстановлению фиксированной телефонии с помощью мобильной связи

Япония запретила госзакупки у китайских Huawei и ZTE

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА