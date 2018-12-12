Продажи чипов в мире в 2018г достигнут рекорда, в 2019г темпы роста замедлятся - WSTS

Мировые продажи полупроводников по итогам 2018 года достигнут исторического максимума, прогнозирует отраслевая организация World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).

Реализация чипов увеличится на 15,9% и составит $477,9 млрд по сравнению с $412,2 млрд в прошлом году, говорится в сообщении WSTS.

При этом рост будет зафиксирован во всех регионах мира и во всех продуктовых категориях, в том числе продажи чипов памяти взлетят на 33,2%.

Однако в 2019 году темпы повышения продаж микропроцессоров в целом резко замедлятся и составят около 2,6%. Общий объем превысит $490 млрд. При этом рост будет отмечен во всех регионах и большинстве продуктовых категорий, за исключением чипов памяти, отмечается в сообщении WSTS.

Прогноз продаж полупроводников в мире (млрд долларов США):