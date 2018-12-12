Продажи чипов в мире в 2018г достигнут рекорда, в 2019г темпы роста замедлятся - WSTS
Мировые продажи полупроводников по итогам 2018 года достигнут исторического максимума, прогнозирует отраслевая организация World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).
Реализация чипов увеличится на 15,9% и составит $477,9 млрд по сравнению с $412,2 млрд в прошлом году, говорится в сообщении WSTS.
При этом рост будет зафиксирован во всех регионах мира и во всех продуктовых категориях, в том числе продажи чипов памяти взлетят на 33,2%.
Однако в 2019 году темпы повышения продаж микропроцессоров в целом резко замедлятся и составят около 2,6%. Общий объем превысит $490 млрд. При этом рост будет отмечен во всех регионах и большинстве продуктовых категорий, за исключением чипов памяти, отмечается в сообщении WSTS.
Прогноз продаж полупроводников в мире (млрд долларов США):
|Регион
|2017 г.
|изм.за год
|2018 г.
|изм.за год
|2019 г.
|изм.за год
|Сев. и Юж.Америка
|88,494
|35,0%
|105,823
|19,6%
|107,343
|1,4%
|Европа
|38,311
|17,1%
|43,387
|13,2%
|44,231
|1,9%
|Япония
|36,595
|13,3%
|40,099
|9,6%
|41,108
|2,5%
|АТР
|248,821
|19,4%
|288,628
|16,0%
|297,46
|3,1%
|Весь мир
|412,221
|21,6%
|477,936
|15,9%
|490,142
|2,6%