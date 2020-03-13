Экономика

09:14 13.03.2020

Broadcom в I финквартале снизил чистую прибыль на 19%, отказался от годового прогноза из-за коронавируса

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Broadcom в I финквартале снизил чистую прибыль на 19%, отказался от годового прогноза из-за коронавируса

Broadcom Inc., один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, отказался от прогнозов финансовых показателей на текущий год из-за неопределенности, вызванной распространением коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе американской компании, ее чистая прибыль в первом квартале 2020 финансового года, который завершился 2 февраля, сократилась на 18,3% и составила $385 млн, или 74 цента в расчете на акцию.

Скорректированная прибыль снизилась до $5,25 с $5,55 на акцию.

При этом выручка увеличилась на 1,2% и достигла $5,858 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,42 на акцию, скорректированную прибыль - $5,33 на акцию, выручку - около $6 млрд.

Выручка полупроводникового бизнеса Broadcom снизилась в минувшем квартале на 4% - до $4,191 млрд, в то время как в сегменте разработки ПО для инфраструктурных решений она подскочила на 19% и составила $1,667 млрд.

Компания дала прогноз на текущий квартал, планируя получить выручку на уровне $5,7 млрд. Эксперты в среднем оценивают этот показатель в $5,94 млрд.

Котировки акций Broadcom на дополнительных торгах в четверг упали на 9,7% после публикации отчетности. За последний год капитализация компании сократилась на 18,4% в то время как индекс Standard & Poor's 500 снизился на 1,8% за этот период.

Теги: #полупроводники #прогноз #финрезультат
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